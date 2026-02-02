為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節前趕辦護照 1天逾300人排隊

    2026/02/02 05:30 記者黃旭磊／台中報導

    再過兩週就是馬年春節，外交部中部辦事處出現趕辦護照人潮，領護照民眾稱要等候數小時，警方統計人潮單日超過三百人等候，外交部呼籲務必在春節連假最後上班日（十三日）前領照，以免影響出國行程，行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫提醒，人潮高峰期漸趨緩，但還是要注意把握在期限前辦領照。

    「排隊叫號要等兩百號」，春節前出國人數爆量，民眾趕往外交部額外繳交九百元「速件處理費」，以速件處理才能在過年前領照，由於人潮太多，連網路預約都要等到四月中後才有空檔，台中第四警分局長蔡慶星率警力及志工，疏導人車交通並進行反詐騙宣導。

    外交部領事事務局說，馬年春節連假從二月十四日至廿二日，旅客出國所持護照在出發前需保有六個月以上效期，呼籲在連假最後上班日，也就二月十三日前領照以免影響行程，而春節期間，外交部中部辦事處將暫停對外服務，如有急難救助案件，請洽外交部急難救助聯絡中心（〇八〇〇〇八五〇九五）求助。

    民眾等辦時間漫長，黎明派出所長周明勳進行反詐騙宣導，讓民眾「邊等邊學、邊玩邊防詐」，還可獲行李綁帶贈品。

