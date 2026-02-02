（台中）盧秀燕險絆倒 民諷示範人行道友善

國民黨中市黨部門口人行道。（記者黃旭磊攝）

地磚凹凸不平害民眾跌倒住院 建設局︰先修復立即危險路段

台中市長盧秀燕一月三十一日前往國民黨台中市黨部投票，在投票選國民黨中常委前，突被黨部門口人行道鋪面絆到險向前撲倒，引發網路熱議，也有民眾遭凹凸不平人行地磚絆倒「翻腳刀」住院，怒批「盧市長親自示範台中人行道全台第一友善」，台中市建設局則表示將先修復立即危險路段。

國民黨中市黨部前 盧往前撲幸沒跌倒

盧秀燕前天投票差點被絆倒，立法院副院長江啟臣隨行投票，也替盧秀燕捏一把冷汗，國民黨台中市黨部副主委張書華說，市長有被絆到，大幸的是沒有跌倒，會委請西屯區里長申請重鋪人行道地磚。

盧秀燕險撲倒畫面引發網友熱議，moike稱盧市長示範台中的人行道全台第一友善，豐原區張先生說，圓環東路一帶人行道地磚也凹凸不平，過去一年多經過發生腳踝兩次「翻腳刀」（腳踝內翻扭傷），剛好卡在左膝前十字韌帶當時才手術後幾個月，超怕韌帶又斷了。

路樹浮根、機車占道 人行道危機重重

西屯區人行道危機重重，民進黨團多次提出路樹浮根隆起、人行道狹窄並遭機車及變電箱占用，使台中被點名「人行地獄」惡名。陳淑華表示，「連市長都會差點跌倒」顯見需盤點人行道障礙環境，有長輩摔得嚴重，不像市長這麼幸運，鋪面破損嚴重、人行道淨寬過窄都需全面體檢。

人行道窄、鋪面破損 議員促全面體檢

台中新建及整建人行道累計達五七八處，總長約一九五公里，多區編列拓寬及燙平預算，例如北區三民路三段（太平路至五權路）投入八千多萬進行人本改善工程，拓寬人行道近四公尺。

針對盧秀燕險跌路段，台中市建設局將先局部修復立即危險路段，建設局表示，西區大隆路（精明二街到東興路）人行道含公有人行道及建物退縮土地，鋪面因長久使用、樹木浮根及車輛不當停放造成損壞，已進行改善規劃，涉建物退縮部分之土地也會協調併同改善。

台中市長盧秀燕日前在國民黨中市黨部門口人行道險些絆倒。（資料照，記者廖耀東攝）

