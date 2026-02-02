救援落單小奶貓 先遠觀、不觸摸

李容萍

記者李容萍／專題報導

別因一時好意，卻在無意間害了小貓！春夏兩季的交界，是貓咪發情、小貓盛產的旺季，被稱為「奶貓季」，街頭上常看到沒有貓媽媽帶領的小貓四處遊蕩，或不停發出細微叫聲，主因是母貓須外出覓食。

桃園市政府動物保護處籲請民眾若發現奶貓落單，在無立即危險前提下，謹記「遠處觀察、不要觸摸、尋求幫助、行有餘力」的應對原則，若經確認是被母貓遺棄的小貓，可撥打廿四小時服務的動保專線：一九五九，或打一九九九市民專線求助。

請繼續往下閱讀...

母貓會拋棄沾染人類氣味的小貓

桃園市動物保護教育園區去年開放貓咪認養八一二隻、認領養率九十八％，欲認養犬貓者，需年滿十八歲且攜帶證件（身分證或駕照）及飼養環境照片，因擔心貓咪有墜樓風險，會要求飼主窗戶加裝防護網，認養時須開車前往，且準備合適大小的寵物提籠、提袋或項圈、胸背、牽繩等，審核過程中詢問像是犬貓要定期施打疫苗、定期驅蟲等須知。

桃園動保處籲可撥打專線求助

動保處長王得吉說，繁殖季節如見遊蕩奶貓數量劇增，即代表區域內貓隻未全數絕育，將持續執行遊蕩動物TNVR（誘捕、絕育、施打疫苗、回置）政策；民眾若見皮毛骯髒、凌亂、眼口鼻有分泌物、肚子乾扁像泡水泡很久、或已有明顯外傷等狀況，疑似被母貓拋棄的奶貓，應先遠處觀察二至五小時，看看小貓是否有母貓覓食回來帶走小貓，切勿用手冒然移動及碰觸奶貓，因為母貓會拋棄沾染人類氣味的小貓，且一旦離開母貓，奶貓不易存活。

每3小時幫餵奶 志工上班不忘照護

桃園市動物保育協會志工，每到春天的「奶貓季」總會救助大量剛出生的小貓，牠們需要每三小時餵一次奶，志工們從帶小奶貓到上班處餵奶，到嚴格審核幫牠們找新飼主，近十年來累計為逾二百隻小貓找到幸福的家。該會執行長張雅婷與多名志工合資經營智能洗頭青溪店，利用店內空間規劃奶貓中繼站，方便就近照顧小貓咪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法