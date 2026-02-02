為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市年貨大街6日登場 摸彩抽紅包

    2026/02/02 05:30 記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導
    嘉義市年貨大街2月6日起登場。（嘉義市政府提供）

    嘉義市年貨大街2月6日起登場。（嘉義市政府提供）

    迎接農曆春節到來，「二〇二六嘉義市年貨大街」將於二月六日起一連四天在文化路中央廣場熱鬧登場（見圖，嘉義市府提供），現場匯集六十一個攤位，開幕首日推出加碼抽千元紅包等活動，活動期間還有「好禮五重送」，超過一萬個獎項等你來拿。

    市長黃敏惠表示，嘉市年貨大街邁入第三年，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間。今年攤位類型更多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼讓年節買氣持續升溫。

    今年年貨大街活動時間為每天上午十點半至晚間六點半，推出「好禮五重送」讓大家買越多、抽越多。只要消費滿三百元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品。

    「紅包好禮加碼抽」消費滿千元加碼抽紅包；「摸彩好禮抽」最大獎為iPhone17；「早鳥好禮送」每日限量一百份，包含購物金、紅包袋與御守，上午十點半開始發送，歡迎大家提早來搶好康。

    春節返鄉 13日嘉縣公車免費搭

    此外，今年春節連假多達九天，嘉縣公車處為服務在外工作、求學的嘉義鄉親返鄉團圓，舉辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，二月十三日當天公車處營運班車全部路線及班次皆可免費搭乘，民眾不需要使用現金、電子票券或其他套票，可直接上車免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播