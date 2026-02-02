嘉市年貨大街6日登場 摸彩抽紅包

嘉義市年貨大街2月6日起登場。（嘉義市政府提供）

迎接農曆春節到來，「二〇二六嘉義市年貨大街」將於二月六日起一連四天在文化路中央廣場熱鬧登場（見圖，嘉義市府提供），現場匯集六十一個攤位，開幕首日推出加碼抽千元紅包等活動，活動期間還有「好禮五重送」，超過一萬個獎項等你來拿。

市長黃敏惠表示，嘉市年貨大街邁入第三年，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間。今年攤位類型更多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼讓年節買氣持續升溫。

今年年貨大街活動時間為每天上午十點半至晚間六點半，推出「好禮五重送」讓大家買越多、抽越多。只要消費滿三百元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品。

「紅包好禮加碼抽」消費滿千元加碼抽紅包；「摸彩好禮抽」最大獎為iPhone17；「早鳥好禮送」每日限量一百份，包含購物金、紅包袋與御守，上午十點半開始發送，歡迎大家提早來搶好康。

春節返鄉 13日嘉縣公車免費搭

此外，今年春節連假多達九天，嘉縣公車處為服務在外工作、求學的嘉義鄉親返鄉團圓，舉辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，二月十三日當天公車處營運班車全部路線及班次皆可免費搭乘，民眾不需要使用現金、電子票券或其他套票，可直接上車免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

