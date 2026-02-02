村廟論壇17年 倡議台江營造藝術村

第17屆《重回村廟》論壇，以台江就是一座藝術村為主題展開對話。（記者王姝琇攝）

第十七屆《重回村廟》論壇，以台江就是一座藝術村為題展開對話，台江社大師生透過跨域合作，將社區潛藏能量一點一滴地集結喚醒，讓藝術不只是被觀看、口頭上的討論，而是真正走進在地文化與生活之中。

社大師生合作 喚醒社區能量

論壇邀請前雲門舞集行政總監溫慧玟、無獨有偶劇團行政總監曾麗真分享藝術教學、策辦藝術活動經驗；台江分校村廟樂團教師分享培育藝術公民的教學經驗，激發台江人共同前瞻台江藝術教學及實踐方向，讓村村有藝術，處處有藝術地景。

副市長趙卿惠表示，台江不只是一座學校，更是藝術村，過去十幾年大家公私協力建立台江文化治理網絡，盼透過此次論壇促成公共議題討論，整理過去台江文化治理經驗、擴展對話，例如第一回「開江紀」公共藝術獲得很大回響，第二回開江祭，市府希望促進公民力量共同參與，讓大家有共榮感，建立「互信」為基礎的公共治理，營造台江就是一座藝術村。

長安國小老師黃慧雯說，老師們分享藝術教學進駐社區的實踐心路歷程，深受感動，藝術不再只是概念性的討論，也不再是遙不可及的存在，或停留於展廳的展演，而是能在社區中被實踐，真真實實地在日常生活中發生，成為生活的一部分。

粉彩班班代許麗燕有感而發地說，台江就是一座藝術村的倡議行動，粉彩繪畫不僅是推廣在地文化，更勾勒出藝術與地方的連結。和順國中志工高嘉玲表示，台江文化藝術活動落實到校園，讓孩子們了解在地文化，支持台江藝術村倡議行動。

