災準金被卡 黃偉哲：天災不會等預算

中央總預算延宕 影響地方災害防救、復建經費即時調度

中央政府總預算延宕導致救災準備金無法動支，影響災害防救與復建經費即時調度。市長黃偉哲表示，人民安全非草芥、天災不會等預算，救災經費若無法即時到位，承擔風險的將是第一線的救災人員與全體人民。

經費若無法到位 讓全民承擔風險

一一五年度中央政府總預算審議延宕，造成地方政府第一、第二預備金及救災準備金合計一七〇億元無法動支，恐影響各縣市災害防救與復建經費即時調度。台南市政府災害防救辦公室（以下簡稱「災防辦」）指出，台南市自二〇一九年至二〇二六年依法編列災害準備金，累計已超過一〇五億元，但近年來災害規模與強度明顯擴大，地方政府財政早已難以獨力支撐。

台南去年救災相關支出 近百億元

災防辦表示，以去年為例，市府雖已編列約廿五億元災害準備金，仍接連遭遇〇一二一楠西強震、丹娜絲風災、〇七二八豪雨、〇八〇二豪雨及楊柳颱風侵襲，實際動支金額已超過四〇億元；加上去年中央另編列「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」，挹注台南超過五十八億元，使去年整體災害相關支出累計接近一〇〇億元。

黃偉哲表示，過去一年的災害應變經費幾乎等於近八年的市府災準金預算，如此龐大的救災與重建需求，若無中央即時依法支援，地方政府將難以協助災民迅速恢復正常生活。今年度中央總預算至今仍未通過，將嚴重影響全台社會面對重大災害的韌性。呼籲立法院儘速完成審查，中央總預算審議應以人民生命安全為優先，確保救災體系維持即戰力。

水利局︰衝擊今年17.2億治水預算

此外，去年丹娜絲風災在台南沿海掀起暴潮，目前市府正利用乾季加速防洪工程，但中央總預算未通過使工程推進出現隱憂。水利局長邱忠川表示，目前台南治水預算尚有一七〇億元的缺口，中央總預算卡關立即衝擊今年十七．二億元的預算。以風災受創嚴重的西寮為例，除要復育外海沙洲，大寮排水系統也要建置防潮閘門與蓄洪池，估至少需四．四五億經費。

