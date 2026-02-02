澎湖土魠、紫菜、海菜 歲末3金小確幸

澎湖綠金海菜盛產期，常見民眾採海菜身影。（記者劉禹慶攝）

記者劉禹慶／專題報導

澎湖人的小確幸「三金」分別是「白金」土魠、「黑金」紫菜、「綠金」海菜，都在農曆春節前夕，被視為澎湖人的年終獎金，讓大家過好年。

土魠每公斤數百元 手釣價格更高

農曆年關愈近，「白金」土魠每年農曆年前沿著洋流抵達澎湖海域覓食，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤數百元價格為常價，手釣價格更高，被稱為澎湖「白金」。

澎湖「黑金」紫菜最大野生產地，位於北海的無人島姑婆嶼，採收期在農曆年前，每年可採收二至三次，被澎湖人視為年終獎金來源。

姑婆嶼野生紫菜 口感Q脆受喜愛

姑婆嶼雖是無人島，但紫菜採收權為赤崁信仰中心龍德宮所有，紫菜生長期間，廟方還派人上島留守，並觀察紫菜生長情形，配合天候狀況，通知採收日期。由於野生紫菜口感Q脆，廣受消費者喜愛，市場供不應求。

東北季風環境 適合野生海菜生長

另外，列入「綠金」的野生海菜俗稱「青菜仔」，營養價值極高，盛產期為每年冬季至翌年春季。澎湖因東北季風環境優勢，非常適合野生海菜生長、產量豐富，且天氣越冷品質越好，加上澎湖海域乾淨、無污染，民眾能吃得安心又健康。

不過，澎湖「三金」近年來受到氣候溫室效應及政治因素干擾，一年不如一年，尤其是中國屢次越過海峽中線，在澎湖傳統漁場台灣淺堆演習，對於「白金」土魠影響最劇，雖然我國海巡巡防艇護漁，仍讓澎湖漁船擔驚受怕，土魠恐將步上「白鑽」白腹後塵，成為貴族食品，價格貴桑桑。

澎湖白金土魠每公斤數百元價格為常價。（記者劉禹慶攝）

姑婆嶼黑金紫菜，廣受消費者喜愛。（記者劉禹慶攝）

