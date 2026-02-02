高雄冬日遊樂園推限定美食 30店比創意

咕嚕咕嚕家推出「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」。（高市經發局提供）

高雄冬日遊樂園再出招，經發局啟動「擊餓超人VS爆食怪獸」限定美食計畫，邀請卅家在地名店推出超人力霸王「大餐」。

冬日遊樂園預定二月七日在愛河灣盛大登場，今年與邁入第六十週年的日本知名IP「超人力霸王」合作，預期將吸引大批粉絲造訪。

請繼續往下閱讀...

響應經典角色降臨高雄，經發局特別企劃「擊餓超人VS爆食怪獸！高雄造型美食大對決」活動，串聯全市卅家知名餐飲品牌，以超人、怪獸經典元素推出期間限定創意造型餐。

參與店家涵蓋傳統老店、商圈特色、人氣烘焙、異國料理及特色咖啡廳，其中老江紅茶牛奶推「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」、麟粥宮「宇宙忍者：巴魯坦龍蝦祭」、咕嚕咕嚕家「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」（見圖，經發局提供）、蒸鮮腸粉推熱門超人造型小包。

經發局指出，二月七日起前往卅家名店與限定造型美食打卡合影，公開上傳IG限時動態並標記經發局官方帳號（@edbkh），經店員確認即可享現場獨家優惠；第二重好禮抽獎，期間天天抽限量的「光之禮物包」，初一至初五加碼送「超人盲盒」，最終壓軸大獎為iPhone ，詳情可至經發局「高雄會展網」查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法