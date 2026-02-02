高雄車站地下街 市集、動漫真好逛

台鐵高雄車站地下圓形廣場第一場市集，讓旅客眼睛一亮。（記者王榮祥攝）

台鐵圓形廣場首場市集亮相 捷運動漫街北側商場13家新店加入

台鐵高雄車站地下圓形廣場首場市集上週五亮相，與台鐵共構的高雄捷運高雄車站動漫街北側商場也啟動試營運，來往民眾稱讚，高雄車站新年更好逛了。

市集15攤 涵蓋飾品、手作、花藝

旗下擁有環球百貨，且與台鐵有合作經驗的冠德建設，去年陸續標下台鐵高雄車站地下廣場、商業大樓，以及車站旁的車專四、五開發案，其中地下廣場上週五市集登場，吸引民眾駐足。

站方證實，這是地下廣場的第一次市集，先以三百卅平方公尺空間試賣，雖然去年高雄市政府曾在南側廣場辦多場活動時搭配不同市集，但屬於車站的單一市集，這是第一場。

圓形廣場首次商業活動由煦嶼市集擔綱，主辦人說，邀集十五家攤商，涵蓋年節飾品、手作文創、花藝等，攤商及顧客反應都不錯，二月七、八日週休假日還有一回。

此外，與台鐵高雄車站共構的高雄捷運高雄車站地下商場也有好消息，全新的商場北站部分空間昨起試營運，十三處新店家加入高雄駅一番街陣容，讓動漫街瞬間「加大」。

高捷說，高雄駅一番街主要場域原在車站南側，去年隨台鐵高雄車站空間逐步開放，以及高捷高雄車站北側三、四出口啟用，車站北側商業空間浮現，經數月招商，今年農曆年前傳好消息。

打破壓迫感 營造明亮通透走逛體驗

主持動漫街的墨凡商場說明，北站將打破地下空間的壓迫感，營造明亮通透的走逛體驗，引進木棉花、animate POP︱UP、振光玩具x壽屋、豬帽子模型、Game休閒館等國際指標品牌，搭配輕食餐飲，與南站共同打造高雄最大地下動漫基地。

高捷指出，南站靠近一、二出口（建國路），北站靠近三、四出口（九如路），中間可透過台鐵地下通道串接，不用爬上地面，就可在南、北動漫街走逛，歡迎民眾體驗高捷與台鐵高雄車站地下的全新空間。

高捷動漫街北側商場試營運，吸引動漫迷走逛。（記者王榮祥攝）

