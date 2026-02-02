恆春出火地質公園開幕 「水火共生」超夢幻

恆春半島觀光新亮點「恆春出火地質公園」整建完成開幕。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣恆春半島觀光新亮點「恆春出火地質公園」，歷經整體規劃與環境整建，昨晚盛大開幕，這座占地二‧九公頃的地質劇場，完整保留地底天然氣噴發的自然奇景，更創新導入環形水池設計，打造出「水中有火、火中有水」的超現實視覺震撼。樂團「動力火車」更將開幕氣氛炒熱至最高潮。

精準水位設計與自然噴口結合

過去出火景觀區常因雜亂無章、攤販違規亂象備受詬病，屏東縣政府重拳整治，將其轉化為具備生態密林、觀星空間與地質劇場的現代化公園。對於外界流傳「水淹火熄」的誤解，現場實地觀察，新設的環形水池正是為了營造「水火共生」的藝術效果，透過精準的水位設計與自然噴發口結合，形成如夢似幻的倒影。

「這才是國際級的景觀。」幾位連日熬夜守候的攝影玩家指出，入夜後的出火地質公園，結合專業的夜間燈光設計，跳動的火焰與波光粼粼的水面相互交織，比起過往單調的地貌，更具視覺張力與神秘感，照片傳出後引發轟動，紛紛相約「衝一波」捕捉這絕美瞬間。

具地質教育、觀星、生態密林功能

昨晚開幕式眾星雲集，由屏東在地「蒂摩爾古薪舞集」以磅礡舞姿揭幕，並邀請排灣族金曲歌手戴曉君進行神聖祈福儀式，向祖靈祈求平安，搖滾天團「動力火車」壓軸，帶來經典金曲馬拉松，在恆春冬季的涼風中，用歌聲與火光點燃熱情。

屏東縣長周春米強調，出火地質公園完工，象徵恆春半島觀光從「點」串聯成「線」，不僅是觀察地質的最佳教材，更是遊客夜間觀星、漫步生態密林的絕佳去處。縣府交旅處呼籲，進入園區應珍惜自然地質景觀，切勿違規烤肉或進行破壞行為，共同守護這片罕見的自然奇蹟。

恆春出火地質公園創新導入環形水池設計，打造出「水中有火、火中有水」的超現實視覺震撼。（記者蔡宗憲攝）

