    《基隆過好年—醫環篇》基隆2醫院 加開呼吸道門診

    2026/02/02 05:30
    春節基隆各大醫院門急診

    記者俞肇福／專題報導

    農曆春節連假長達九天，多數醫院二月十六日（除夕）停診，僅衛生福利部基隆醫院（簡稱基隆醫院）從十六日（除夕）到廿一日（初五）都有門診，廿二日（初六）適逢週日正常休診，且基隆醫院、基隆長庚醫院於十七日（初一）至十九日（初三）加開「呼吸道傳染病特別門診」，各大醫院急診業務都正常。另，基隆市垃圾清運，十六日（除夕）收運垃圾至晚間六點，十七日（初一）至十九日（初三）停收垃圾。基隆殯儀館冰櫃全年無休，春節期間告別式禮廳和火化爐十六日（除夕）到廿二日（初六）停止服務。

    基隆醫院 除夕至初五都有門診

    基隆市衛生局長張賢政提醒，藥品服用完畢日期落在十四日至廿二日，可提前領藥，確保假期用藥無虞。張賢政指出，預計九日透過基隆市政府LINE平台、衛生局網站、臉書等社群媒體等多元管道，公告各院所門診時間表。

    基隆衛生局提醒，春節連續假期，基隆市已整備長照資源，持續提供居家服務、家庭托顧、專業服務、交通接送及喘息等服務，民眾若有使用需求，請於六日前提前預約，預約專線請撥一九六六長照專線，相關訊息將透過網頁與基隆長輩照護平台LINE群組公告。

    除夕收運垃圾至晚間六點

    另，基隆市環保局公布春節期間垃圾收運調整情形，十六日（除夕）收運垃圾至晚間六點，十七日（初一）至十九日（初三）停收垃圾，廿日（初四）恢復正常收運，到站時間以聽到垃圾車音樂為準；春節期間若無法配合垃圾車清運時間，七行政區共設有十六處垃圾限時收受點。

    民眾申請家具、家電用品大型廢棄物清運，須於十四日前完成電話申請登記，仁愛區、七堵區、暖暖區請電洽二四三一二五八九，中正區、信義區、安樂區、中山區請電洽二四六六六八六三。環保局提醒，若於非指定地點與時段，搬出大型或家戶廢棄物，將處以四千八百元罰款。

    衛福部基隆醫院考量春節期間慢性病人用藥需求，開放持慢性病連續處方箋者，可提前十四天回診或領藥。 （記者俞肇福攝）

