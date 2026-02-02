為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《台北過好年—醫環篇》停收垃圾3天 30處限時收受點

    2026/02/02 05:30

    記者蔡愷恆／專題報導

    台北市環保局公布春節期間垃圾收運調整情形，十六日（除夕）有清運，十七日（初一）至十九日（初三）停收垃圾，廿日（初四）恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。春節期間民眾若要丟垃圾，十二行政區共設有卅處垃圾限時收受點。

    春節大掃除除舊布新，民眾若要汰換舊家具、家電用品等大型廢棄物，必須於預定排出日期前至少一日，打電話到清潔隊預約收運時間、地點，最晚須於十三日前預約，十四日是最後收運日，廿三日（初七）恢復收運大型廢棄物。

    年前因搬重物或是過度活動，造成肩頸腰背疼痛而就醫的民眾也增加。北市聯醫林森中醫昆明院區中醫科醫師簡均祐提醒，長者或是肌耐力不足者，不要搬超過自己體重三分之一的物體，若反覆蹲下、起立或跪著，容易造成膝蓋髕骨附近的關節囊發炎；若感受到這類急性疼痛時，要先冰敷緩解疼痛，隔兩、三天後再熱敷，加速血液循環。

    避免「媽媽肘」 大掃除先熱身

    「媽媽肘」也是大掃除常見的傷害。簡均祐說，反覆將毛巾浸入冷水再擰乾，正常人的手部關節就容易受不了，何況是媽媽或長者，也有些人會用單手握著掃把或拖把，只靠手腕跟手肘關節往前拖，一戳到硬物，就容易造成手肘外側以及手腕疼痛，務必小心。

    簡均祐建議，大掃除前先做簡單頸部繞環、開合跳等熱身，或民眾可以趴在地面，雙手擺出W的樣子，伸展並強化背部肌力，也可做「大象捏鼻子」姿勢，右手往左邊肩膀內收，左手把身體拉一下，就能伸展到手臂的肱三頭肌，或做簡單的八段錦或是太極拳等，都能增加肌肉延展性。

