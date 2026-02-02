《台北過好年—醫環篇》醫院多數休診4天 長照機構無休

春節期間，北市各大醫院門診多在除夕至初三休診，初四開診。（資料照）

急診照常 醫生提醒心腦血管疾病高風險族群注意保暖 提前備藥

記者蔡愷恆／專題報導

農曆春節期間，台北市各大醫院門診多在十六日（除夕）至十九日（初三）休診，廿日（初四）開診；急診照常服務。聯醫信義門診部、林森院區以及昆明院區等設有輕急症中心（UCC），春節不休診，早上八點至晚上十二點，輕傷或輕度急症民眾可就診。台北市懷愛館（二殯）十六日（除夕）至廿日（初四）火化場與告別式暫停服務，但冰櫃與公墓區全年無休。長照機構也無休。

聯醫部分院區 輕急症中心看診

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯表示，心肌梗塞或中風易發生於低溫、有溫差的環境，尤其是溫度突然變化時，若原先就是五十歲以上，有心血管、腦血管疾病的高風險族群，需要特別留意保暖，並提醒年前必須提前備好藥品。

懷愛館冰櫃、公墓全年無休

根據殯葬處統計，二〇二三年至二〇二五年春節期間（小年夜至初五），大體進館數量平均約為五百餘具；去年較二〇二四年增加七．六八％，受低溫寒流影響增為五百四十七具。因此懷愛館冰櫃、遺體化妝室全年無休。為方便民眾過年期間緬懷親人，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及樹花葬區等，也全年無休。僅懷愛館服務中心、火化場與禮廳暫停服務，不辦理告別式，二月廿一日（初五）恢復正常運作。

北市衛生局表示，長照機構於春節期間（除夕至初五）會持續提供服務，但須於二月五日前提出申請。以電話申請者，撥打一九六六長照專線（週一至週五早上八點卅分至下午五點卅分）；臨櫃或網路申請者，聯繫台北市長期照顧管理中心，或至台北市衛生局網站查詢；既有長照需求使用者，可直接聯繫個案管理員或服務單位。

春節台北各大醫院門急診

