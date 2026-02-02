汐止綜合運動場 紫色跑道啟用

汐止區綜合運動場，歷經近半年整修，全新紫色PU跑道開放使用。（公所提供）

新北市汐止區綜合運動場歷經近半年整修，已完成跑道更新，全新紫色PU跑道即日起開放使用，許多民眾拿起手機拍照打卡，直呼「好想快點來動一動」！

汐止區長林慶豐表示，汐止區公所爭取八四六〇餘萬元經費，辦理運動場地基與排水優化，並改善跑道、足球場、草皮、地坪、景觀燈及看台棟等設施，以安全與耐用為目標，提升場地使用品質。

請繼續往下閱讀...

林慶豐指出，PU跑道整修除了改善原有排水與鋪面老化問題，採全密式工法施作，一體成型減少接縫，提升防水性與耐用度；同時採用象徵「汐止紫」的色彩設計，透過深淺紫色層次配置，打造安全、舒適的運動環境。

他說，綜合運動場使用頻率高，過去跑道長期承受大量人流，需不定期進行局部修補，影響平整度並增加維護負擔。此次整修後，新跑道鋪面具備良好抓地力與緩衝效果，可減輕運動時對關節的衝擊，適合各年齡層族群使用。

汐止區公所說明，整修工程包括中央草皮區更新，選用歐洲進口人工草皮，並依國際足球總會相關規範進行檢測，檢測通過後草皮區將對外開放，提供市民更完善的運動空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法