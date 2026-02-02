淡海國小學生吃青菜 集點當主廚

新北市「淡海國小」興建時便規劃自立廚房，校方善用設備規劃飲食等多元教育。（新北市教育局提供）

記者黃子暘／專題報導

新北市淡水區淡海國小設校階段就規劃自立廚房，提供學校飲食教育、餐食保鮮、多元學習與青銀共學，營養師設計「綠色蔬菜大富翁」活動，培養學子均衡飲食習慣。

淡海國小校長蘇穎群指出，淡海國小自立廚房最大供餐量能為四千三百份，目前供餐規模為二千七百份，校內營養師林小姐除了把關學童健康，也扛起衛生教育責任，透過廣播介紹當日青菜，更設計大富翁活動，鼓勵學子吃完綠色蔬菜集點兌換獎勵，最大獎是「一日主廚設計師」，讓孩子在營養師指導下設計菜單，引發熱烈迴響。

林小姐說，起初因青菜廚餘量太多，發想大富翁活動，孩子積極度超乎預期，有班級每天都吃完青菜，點數不到學期末就換完，即便集點活動結束，仍有班級維持良好飲食習慣。

蘇穎群表示，廚房設置旋風烤箱等設備，利於菜色變換，學子可透過玻璃窗看見廚工叔叔、阿姨用心備餐，校內設有長照機構與公辦民營幼兒園，校方辦理青銀節慶DIY烹飪活動，創造多元學習機會。

蘇穎群建議，自立廚房廚工人力編制還有進步空間，擺盤美感與餐具選用也是食育的一環，例如日、韓食物注重「乾濕分離」，否則所有食物裝在一碗，湯湯水水「其實很難吃」。

林小姐認為，菜色變化性易受限廚房設備，例如日本自立廚房較偏向小型團膳中心，在校外由政府出資擇地建置「給食中心」，假設供餐六、七千份，鍋子可能有二、三十個，而台灣以同樣供餐規模，一個廚房僅使用五至六個鍋，導致菜色變化受限。

