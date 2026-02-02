新北美熱地計畫 自立午餐近6成

新北市議員彭一書認為自立廚房廚工長期僅領取基本工資，呼籲市府完善人事補助與加薪機制。（教育局提供）

鼓勵學校自設廚房 讓學生吃到熱呼呼的餐點 並與鄰校共享

記者黃子暘／專題報導

新北市二〇一九年起推動營養午餐「美熱地計畫」，鼓勵學校自設廚房，讓學生吃到現煮的熱呼呼餐點，且與鄰校共享。教育局指出，一一四學年度已有一〇四校設置廚房，總計供應全市一六九所學校的營養午餐，自立午餐比率由二〇一九年的四十八．七八％提升至去年的五十八．二七％，並透過科技監控溫度，把關食品安全衛生。

補助93校整建廚房 更新設備

教育局長張明文指出，「美熱地」意即美味、熱食、在地，市府優先評估校地與餘裕空間、廚房動線與衛生安全條件、是否具備媒合供餐效益，以及配合新設校或校舍改建期程一併規劃。此外，市府挹注經費並爭取中央補助，二〇一九年至今已使用市款補助九十三校整建廚房及更新老舊設備，共投入七．五億多元。

教育局表示，為落實「新設校必設廚房」政策，二〇二三年八月啟用的淡水區淡海國小納入自立廚房設計，可供餐給鄰近的新興國小；二〇二四年完成校舍改建的板橋區忠孝國中也設置自立廚房，並供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達四千七百人。

導入溫度監控、AI影像辨識管控

硬體之外，市府透過「四＋一安心蔬菜」、食材落實「三章一Q」把關食安，家長可用新北校園通APP查詢教育部「校園食材登錄平台」，了解菜單、溫度與食材資訊，另導入溫度監控與AI影像辨識等機制，系統納入一〇四間學校廚房、十四家團膳業者及一百多間公立幼兒園，未來將持續擴大管控範圍。

新北市議員彭一書說，肯定市府推動校園自立午餐的努力，但在硬體建設之餘，應留意廚工的待遇及保障，廚工上班日從早上七點開始備料、烹調，到午後清潔收尾，勞務繁重，目前自立廚房的人事成本多由家長餐費支應，廚工長期僅領取基本工資，再視各校經費狀況發放獎金，薪資與付出明顯不成比例，建議市府主動編列人事補助費，並研擬合理的加薪機制。

市議員山田摩衣建議，台灣應效法日本、南韓，將建立兒童健康的飲食習慣，納入台灣提升國力的思維中，培養良好的飲食教育文化，避免只將「免費營養午餐」作為單一福利政策討論，而是透過立法，讓中央到地方都編列足夠預算，達到全面性營養午餐免費與品質提升。

2024年完成校舍改建的板橋區忠孝國中納入自立廚房設置。（記者黃子暘攝）

