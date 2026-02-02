花蓮有聲觸控行人號誌 春節上線

花蓮市金三角商圈中正路與中華路口複雜，行人穿越不易，縣府建設處為此在路口處試辦全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，預計農曆春節前後啟用。（記者王錦義攝）

花蓮市金三角商圈中正路與中華路口複雜，車流量大，行人穿越不易，縣府建設處試辦全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，預計春節前後啟用，透過語音提示搭配觸控按鈕，讓民眾安全通過車水馬龍的街道。

縣府建設處提出「行人專用號誌」專案計畫，設置「有聲觸控行人專用號誌」，當行人靠近路口時，會先聽到語音提醒「行人穿越馬路請先按鈕」，引導行人正確操作，按下按鈕後，待號誌轉換，即會播報「綠燈行人請小心通行」，提醒行人注意安全通過，此套系統考量視障者與長者需求，透過清楚語音提示，協助行人辨識通行時機，減少誤闖車道風險。選定中正路與中華路口作為示範路口試辦，若成效良好，未來將陸續推廣至其他重要路口。

建設處長鄧子榆表示，部分複雜路口若採固定行人通行時段，反而影響車流，因此透過「有行人就按鈕、沒行人就讓車行」的方式，提升路口停等效率；行人號誌專案計畫目前規劃三處有聲觸控行人專用號誌，包含中正路與中華路口、建國路與建林街路口、林森路與新興路口，皆預計在農曆年前完成建置，打造安全、友善的行人交通環境。

