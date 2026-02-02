為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強化專責分工 宜縣原民處揭牌

    2026/02/02 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣原民處昨天成立揭牌。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府原住民族行政處昨天揭牌（見圖，縣府提供），設有經濟建設科、文教社福科及土地管理科，盼落實專責分工，深化服務能量，為宜縣原民領域補上關鍵拼圖。

    宜蘭縣原住民人數一萬九千多人，原民處籌備處二〇二二年七月掛牌後，歷經三年多籌備，從二級機關原住民事務所升格為一級專責單位原民處，原縣府民政處副處長辜雯華陞任首任處長，原縣府工旅處遊憩規劃科長鐘明達調陞副處長，成軍後編制員額擴充至二十人。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛昨天主持原民處揭牌典禮，行政院原民會主委曾智勇也到場見證，活動會場安排原住民才藝表演、耆老祈福。林茂盛說，原民處成立後，透過人力增援強化政策推動，回應族人對政府效能的期待。

    原民處下轄三科，經濟建設科職掌產業發展、農業推廣、青年創業；文教社福科致力於族語保存、教育文化、社會福利；土地管理科專責原住民保留地管理、禁伐補償與獎勵輔導造林。辜雯華允諾深入了解縣內原住民鄉親需求，在行政院原民會、宜蘭縣政府、族人間扮演溝通橋梁，並爭取更多資源，落實族人福祉。

