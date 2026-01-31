為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    牧場爆禽流感 中市府稽查停在去年8月

    2026/01/31 05:30 記者張軒哲、蔡淑媛、蘇孟娟、邱芷柔／綜合報導
    豐康牧場雞隻全數撲殺後，警方派員看守大門。（記者張軒哲攝）

    豐康牧場雞隻全數撲殺後，警方派員看守大門。（記者張軒哲攝）

    台中市豐康牧場爆禽流感，本月十日開始有雞隻死亡，業者隱匿未通報，中市府廿六日晚 間接獲檢舉，廿七日派員採樣管制，導致該場本月至廿七日共流出七一二五斤雞蛋到三縣市。外界質疑中市府未掌握疫情，中市動保處稽查紀錄昨曝光，去年八月六日曾前往辦理禽流感監測結果無異常，之後就未再派員稽查。

    議員轟非洲豬瘟餘悸猶存 禽流感又失職

    針對染疫牧場七一二五斤雞蛋外流，衛福部長石崇良表示，雞蛋經充分加熱後感染風險極低，民眾無須過度恐慌，防疫重點仍在禽傳人風險監測，政府正推動「One Health」跨部會防疫，因應人畜共通疾病風險。

    台中市議會民進黨團總召周永鴻質疑，台中去年才因市府行政怠惰爆非洲豬瘟疫情破口，面對禽流感疫情仍態度鬆散，台中市府顯有失職。

    豐康牧場提供親子食農教育 進出複雜

    根據中央禽流感監測防疫計畫，每季須監測禽場及周邊環境採樣，及監控化製場去化雞隻異常。台中市政府指出，中市二〇三養禽場均定期訪視、抽檢稽查、消毒周邊環境道路，並每季抽檢近五十場監測；豐康牧場成立兩年，二〇二四年十二月現場訪視，配送防疫消毒物資，去年八月採樣監測，結果均無異常，非屬高風險場域，一切依中央規定辦理。

    據了解，豐康牧場除生產雞蛋，也提供親子食農教育，人員進出較複雜。

    衛福部長石崇良昨日表示，雞蛋食安風險有限，民眾不必過度恐慌，衛福部的防疫重點仍在禽傳人風險的監測。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長石崇良昨日表示，雞蛋食安風險有限，民眾不必過度恐慌，衛福部的防疫重點仍在禽傳人風險的監測。（記者邱芷柔攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播