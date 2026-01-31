牧場爆禽流感 中市府稽查停在去年8月

豐康牧場雞隻全數撲殺後，警方派員看守大門。（記者張軒哲攝）

台中市豐康牧場爆禽流感，本月十日開始有雞隻死亡，業者隱匿未通報，中市府廿六日晚 間接獲檢舉，廿七日派員採樣管制，導致該場本月至廿七日共流出七一二五斤雞蛋到三縣市。外界質疑中市府未掌握疫情，中市動保處稽查紀錄昨曝光，去年八月六日曾前往辦理禽流感監測結果無異常，之後就未再派員稽查。

議員轟非洲豬瘟餘悸猶存 禽流感又失職

針對染疫牧場七一二五斤雞蛋外流，衛福部長石崇良表示，雞蛋經充分加熱後感染風險極低，民眾無須過度恐慌，防疫重點仍在禽傳人風險監測，政府正推動「One Health」跨部會防疫，因應人畜共通疾病風險。

台中市議會民進黨團總召周永鴻質疑，台中去年才因市府行政怠惰爆非洲豬瘟疫情破口，面對禽流感疫情仍態度鬆散，台中市府顯有失職。

豐康牧場提供親子食農教育 進出複雜

根據中央禽流感監測防疫計畫，每季須監測禽場及周邊環境採樣，及監控化製場去化雞隻異常。台中市政府指出，中市二〇三養禽場均定期訪視、抽檢稽查、消毒周邊環境道路，並每季抽檢近五十場監測；豐康牧場成立兩年，二〇二四年十二月現場訪視，配送防疫消毒物資，去年八月採樣監測，結果均無異常，非屬高風險場域，一切依中央規定辦理。

據了解，豐康牧場除生產雞蛋，也提供親子食農教育，人員進出較複雜。

衛福部長石崇良昨日表示，雞蛋食安風險有限，民眾不必過度恐慌，衛福部的防疫重點仍在禽傳人風險的監測。（記者邱芷柔攝）

