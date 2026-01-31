為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    146萬慢病族 春節提前領藥今啟動

    2026/01/31 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部公布今年2月多項攸關民眾權益的政策。（資料照）

    衛福部昨公布二月多項攸關民眾權益的新措施，包括投入約十六億元加成獎勵醫療院所春節期間開診、今起啟動春節期間慢性病提前領藥措施，及多項癌症與罕病新藥擴大健保給付。

    多項衛福新制上路 癌症與罕病新藥擴大健保給付

    今年春節連假長達九天，健保署推出「春節加成獎勵方案」，除夕至初三門診診療費與藥事服務費加成一〇〇％，初四、初五加成五〇％，其餘假期加成三〇％，住院與急診一律加成一〇〇％，整體財務影響約十五．九八億健保點值。

    衛福部也規劃春節期間傳染病特別門診及假日輕症中心（UCC），六都等地共有十三家醫院與基層診所參與，分流輕症患者、減輕急診壓力。

    原定春節期間回診，或慢性病連續處方箋用藥屆滿日介於二月十四日至廿二日的病人，可自春節前十四天（一月卅一日）提前回診或預領用藥，估計約一四六萬人受惠。

    除春節措施外，健保新增或擴大標靶與免疫治療藥物，包括慢性骨髓性白血病藥物bosutinib、ROS1陽性肺癌藥物repotrectinib，以及免疫治療藥物nivolumab，藥費支出最高逾八億元。大腸直腸癌方面，panitumumab與cetuximab放寬給付條件，預估治療人數逾四千人；罕見疾病方面，泛視神經脊髓炎藥物inebilizumab也放寬給付。

    健保署也推動「乳癌照護品質提升方案」，將新診斷或首次復發乳癌患者納入整合照護，建立全國性資料庫，預估年收案約二萬人，透過分階段獎勵制度，強化連續性照護，盼進一步降低乳癌死亡率。

