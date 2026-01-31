聚會先送友人回家 摯友：他沒喝醉

溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車相繼輾過身亡。（資料照）

在台六十四線快速道路遭司機丟包慘死的溫姓替代役男，是政大畢業的資優生。政大學務長蔡炎龍昨受訪時強調，溫男非常優秀但很謙虛，是熱心又願意助人的人，失去這樣的人才，非常難過；溫的大學摯友揭露事發當天與溫互動情況，認為溫應沒醉到喪失意識或行為能力。

政大師長慟：失去優秀人才

蔡炎龍曾在社群平台上憤怒質疑，「把已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路，是車行許可的嗎？」蔡炎龍昨直指，叫車平台發表聲明，只說偵查不公開，應積極說明。不少師生悲痛留言，呼籲抵制不負責任的平台業者。

蔡炎龍昨日表示，溫男新聞系、企管系雙主修，在校時於學務處職涯中心幫忙，曾經參加過北美參訪團，英文能力出色，也十分熱心助人，採訪新聞、寫稿能力備受主管稱讚。

蔡炎龍說，現在家屬希望安靜，不要受太多打擾，但事件剛開始時，有些攻擊身亡同學的言論，讓家屬覺得非常痛，希望真相早日水落石出。

溫男的摯友表示，自己當晚從限動看到溫同學與一位朋友出去喝酒，凌晨一時五分還傳來語音訊息，自己當時回訊問溫：「你喝醉了嗎？」溫在凌晨一時十九分時回應「沒有」。這個時間以前，溫同學應該都是清醒的。

溫當天先送喝醉的同行友人回家，才返回板橋的住所，就其行為來說，應可判斷不至喪失意識或行為自主能力。

摯友談到，事發後司機單方面說法是「與醉男發生口角」，但之後有更多證據指出「沒有口角」。溫同學待人溫暖和善，事發當天還把醉酒的朋友先送回家，失去他，朋友們都十分難過惋惜。

