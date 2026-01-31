司機丟包替代役男害輾斃 交通部怒責Bolt平台 最重處分可廢照

Bolt台灣總經理曾憲竑表示，丟包役男的司機，事發後已被該系統停權。圖為貼有Bolt字樣的計程車。（Bolt提供）

政治大學畢業的廿五歲溫姓替代役男，廿五日凌晨搭乘Bolt叫車平台的多元計程車返家，被林姓司機「丟包」在台六十四線，倒臥車道遭四車輾過身亡。數位平台工會痛批Bolt是無良企業；交通部也指出，車隊皆須負管理責任，最重可廢止其營業執照。Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該司機第一時間已停權。

平台登台剛滿4個月 就釀慘劇

Bolt叫車平台登台剛滿四個月，就鬧出司機將乘客丟包在快速道路上不幸身亡慘劇。交通部運輸監理司長胡迪綺表示，車隊無論是自有平台或與其他平台合作，皆須負管理責任。

放任司機多平台接單 Bolt挨罰3萬元

她指出，若違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定則可依公路法裁罰，主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託六個月至一年，或廢止其營業執照。

台北市公共運輸處表示，經查林姓司機違法透過多個平台接單，Bolt未善盡管理之責，將依公路法開罰三萬元。

僅停權 數位平台工會痛批Bolt無作為

針對Bolt表示已將該司機停權，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾痛批，受害者家屬要的是Bolt對司機停權嗎？「受害家屬要的是真相，受害家屬要的是後續賠償的保障！」Bolt平台除了對司機停權外，在協助司機面對後續責任與賠償上，完全沒有作為。

李威爾指出，平台系統取代現行計程車車隊的管理權責，每單收取司機高昂的抽成費用，但事件發生，這些平台系統永遠只做停權司機的動作，「停權了，這個司機已經不在我的系統了，跟我系統沒有關係了。」李威爾呼籲交通部長，立即處理計程車產業中，系統業者與車隊業者合作的權利與義務關係，不要再讓無良業者規避該負的教育與賠償責任。

曾憲竑表示，Bolt將全力協助釐清事實。Bolt有要求加入車輛要投保乘客第三責任險，因肇責尚未釐清，待警方和刑事調查結果出爐，才能確認如何處理。

