官我什麼事》師培新體系 解決結構失衡

教長鄭英耀：擴師培、補正式、強偏鄉、補STEM 4路並進

教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪指出，教育部啟動近年最大規模的師資培育改革，「擴師培、補正式、強偏鄉、補STEM（科學、科技、工程、數學）」四路並進，解決長期師資結構失衡問題，但理工與實務導向師資仍是關鍵挑戰。鄭英耀強調，師資沒有數量不足，而是學科與地區配置失衡的結構性問題。

師資數量足 學科、地區配置不相稱

鄭英耀表示，教育部重新建構師培體系，一一四學年起擴增學士後教育學分班，補強偏鄉、幼教、學前特教、小教專輔與STEM等類科，國小四五七人、中等教育二七八人，預估一一七學年起，將有七三五名新師資投入教學；另規劃STEM碩士級公費專班，自一一六至一一八學年推動，每年培育六〇人，兩年完成師培與碩士學位，並導入集中培育與跨進路模式，強化師資認同與教學社群。

鄭英耀指出，教育部自一一一學年起引導地方政府連續四年擴大開缺，近四年（一一一至一一四學年）全國補足約二萬名中小學正式教師，使師資結構逐步由代理代課轉為正式編制；未來國小每年新增需求約一五〇〇至一八〇〇人，但部分理工科教師受高薪吸引流向產業界。

從國小師資結構來看，一一四學年各縣市開缺二三六九人，師培體系每年核定培育名額二三〇〇人，實際取得教師證者一四八〇人；三年內持續參加教師甄試、尚未進入正式教職的合格教師累計四九四五人；中等教育學程每年核定培育四四〇〇人，實際取得教師證者一六七七人，數理與資訊領域補充相對吃緊；但中學師資人才庫仍具厚度，三年內持續參加教師甄試者超過一．二萬人。

對齊國際趨勢 打造新世代教師

教育部自一一〇至一一三學年，偏鄉的國小補足專任教師四六五二人、國中補充三一〇三人，並推動合聘與巡迴教師二九五人；一一四學年偏鄉學士後教育學分班國小培育四九八人、中等教育卅二人，採線上與實體混成修課方式；偏鄉公費師資每年約三五〇人，教育部一年還投入約五．三億元於偏鄉教師久任獎金，約六五〇〇名教師受惠，政策逐步發揮效果，偏鄉教師流動率下降，國小由二．一％降至一．〇二％，國中由一．九％降至一．三九％。

鄭英耀表示，師培將對齊國際趨勢，逐步推動師培生「邊做邊學」模式，中央與師培大學、地方政府共同合作打造具韌性和創意的新世代教師。

