台北燈節用中國IP 吳欣岱批文化統戰

台北燈節與中國潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，引發爭議。圖為宣傳記者會。（記者叢昌瑾攝）

泡泡瑪特將登西門展區 藍參選人拿吳與LABUBU合照 反批雙標

今年台北燈節與中國潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，將登上西門展區，消息一出立刻引發爭議。台灣基進台北內湖、南港區議員擬參選人吳欣岱也批評，北市府把台北燈節的主角，留給中國品牌，這是幫中國品牌辦展售會搞文化統戰，忽視台北市豐富的文化資源。藍營北市議員擬參選人郭音蘭、陳冠安等人，則翻出過去吳欣岱開心拿著泡泡瑪特角色「LABUBU」公仔合照的照片，反批雙標。

請繼續往下閱讀...

觀傳局︰國際知名 多位巨星愛

觀光傳播局長余祥說，全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga也都是泡泡瑪特的愛好者，相信沒有人認為是「文化侵略」。今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北。

吳︰創辦人具政協委員身分

吳欣岱昨批評，燈節主角留給泡泡瑪特，質疑是拿台灣人納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」，且泡泡瑪特的創辦人王寧之前就公開表示「泡泡瑪特已被中國認定是『代表中國的土特產』」，這等於是拿台北市的公共資源，免費幫一家中國品牌做大型廣告。

她說，王寧還具備中國政協委員身分，透過可愛公仔，包裝中國的流行文化與意識形態，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心。這是一場包裝在商業活動下的「中國文化輸出」，台北市長蔣萬安根本在配合對岸的軟性統戰，消耗台灣的文化主體性。

郭音蘭表示，綠營執政的台南市政府去年才公開宣傳泡泡瑪特耶誕樹，吸引大量遊客，呼籲吳欣岱不要對綠營執政縣市裝聾作啞，卻對台北市的觀光努力百般刁難。

