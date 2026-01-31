為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資5.7億 台76線新水交流道聯絡道動土

    2026/01/31 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    為紓解台76線埔鹽交流道車流，彰化縣政府向中央爭取「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」，總工程經費逾5.7億元。圖為完工模擬圖。（彰化縣府提供）

    為紓解台76線埔鹽交流道車流，彰化縣政府向中央爭取「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」，總工程經費逾5.7億元。圖為完工模擬圖。（彰化縣府提供）

    為完善彰化縣埔鹽鄉周邊路網，並紓解台七十六線埔鹽交流道車流，彰化縣政府爭取中央補助推動的「台七十六線新水交流道聯絡道新闢工程」，總工程經費逾五．七億元，昨日舉行動土典禮時，彰化縣長王惠美表示，預計二〇二八年二月完工，未來可有效分流車潮，為地方產業與農產運輸注入新動能。

    這項工程配合東西向快速公路台七十六線延伸計畫推動，總工程經費五億七一四五萬元，中央補助四億六二八八萬元，縣府自籌一億八五七萬元。另外，為銜接台七十六線延伸段通車期程，新水交流道匝道至好金路路段，預計今年十月可先開放通行。

    昨日在台電埔鹽變電所前舉行動土典禮，王惠美、交通部政務次長陳彥伯、埔鹽鄉長許文萍等人到場。王惠美說，埔鹽是「蔬菜故鄉」，新水交流道聯絡道完工後，將可縮短農產運輸時間、提升物流效率。

    縣府工務處指出，該工程西起大新路，向東銜接台七十六線新水交流道匝道，經好金路至新生路，全長約一三六一公尺，道路寬約十六公尺，規劃雙向各一的快車道及機慢車道，兼顧行車安全與用路需求。

