從豬瘟到禽流感都「不知不覺」 議員批盧市府失能

台中爆禽流感大事紀。（整理製表︰記者張軒哲）

斥1/10出現病死雞 市府到27日才管制、29日才完成撲殺 管理鬆散 業者隱匿疫情 盧只顧洗白、撇清責任

台中市豐康牧場染禽流感，業者隱匿疫情、偷埋病死雞甚至持續出蛋，台中市多名議員質疑，從非洲豬瘟到禽流感，市府在疫情爆發前全「不知不覺」，甚至今年另三個爆禽流感外縣市雞場均自主通報，僅台中市業者隱匿，曝露市府管理鬆散，以致業者敢不通報，盧市府不確實檢討，竟還帶風向「全國都有發生」、「台中規模最小」，只顧洗白、撇清責任。

周永鴻︰「盧式回應三部曲」 用情勒掩飾行政失職

針對業者稱一月十日出現病死雞，市府卻到廿七日才管制並採樣送驗等質疑，市府僅指出，畜主未主動通報及未依規處置病死雞等，已依法重罰。

台中爆禽流感後，市府稱台中為今年全國第四個發生禽流感的縣市，「最小規模禽流感，卻採最大規格防疫」；台中市議會民進團總召周永鴻指出，台中市接連爆發非洲豬瘟、禽流感，市長盧秀燕及盧團隊均祭「盧式回應三部曲」，均自稱媽媽、市民是家人，用情勒掩飾行政失職，自我標榜「全國最嚴、標準最高」，再拖別人下水「全國都有發生不只台中」，淡化監管不力的事實。

謝家宜︰外縣市業者都自主通報 惟台中業者隱匿

議員謝家宜及黃守達也質疑，外縣市業者都能自主通報，惟獨台中業者每次都選擇隱匿；黃守達說，盧市府應思考為何台中市業者「風行草偃」隱匿疫情；謝家宜更說，曝露市府稽查管理鬆散，以致業者「敢」隱匿。

議員陳淑華與陳雅惠則痛批，從非洲豬瘟到禽流感疫情，盧市府全都「不知不覺」，都要等有人檢舉通報才知情，盧市府防疫嚴重失能，如今還稱台中疫情規模最小，面對疫情只顧先洗白、撇清責任；議員陳俞融說，盧秀燕一再高調震怒、重罰，現在還轉移焦點，均掩蓋不了制度失靈的事實。

盧︰蛋價未明顯波動 議員︰攤商指來客少三成

此外，農曆春節將近，因台中市爆發禽流感疫情，盧秀燕昨前往魚市場及果菜批發市場視察後指出，禽肉價雖略高二到三元，屬農曆年前正常浮動，包括蛋價等尚未因雞瘟事件明顯波動。

不過，陳雅惠昨實際走訪建國市場指出，多位攤商反映，雖未出現恐慌性拒買，但整體來客數較平日減少約二至三成，民眾採買意願多少受影響；周永鴻斥外界都在質疑市府疏於訪查，盧秀燕安排視察市場強調物價穩定「政治秀」，又企圖轉移焦點。

台中市豐康牧場爆發禽流感疫情，市府二十九日將雞隻撲殺完成。（市府提供）

台中蛋雞場瞞染禽流感，市府完成該場雞隻撲殺。（市府提供）

