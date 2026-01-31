古坑草嶺竹林又起火 30人搶救8小時才撲滅

草嶺石壁地區山林火警，經卅人摸黑搶救八個多小時才撲滅。（陳兵通提供）

古坑石壁飯店後方竹林日前才傳出火警，時隔半個多月，石壁九芎神木停車場後方約一公里竹林，前天晚間再度傳出火警，經消防人員、草嶺村民八個多小時搶救，撲滅火勢，粗估燃燒約一公頃。雲林縣長張麗善表示，將分短中長期計畫因應，也加強巡邏防止復燃。

古坑鄉草嶺石壁地區前晚六點半傳出山林火災，消防局獲報出動草嶺、古坑、斗六公園及第一大隊警消十四人，草嶺在地義消、村民也有廿多人摸黑滅火，經過八個多小時灌救，火勢於昨清晨四點總算熄滅，詳細起火原因仍待釐清。

請繼續往下閱讀...

冬筍採收期 加強防火防盜巡守

草嶺村長陳兵通指出，起火地點為國有林地，有農民承租種孟宗竹，平日遊客、登山客不會前往，村民得知趕往現場滅火並通報消防局草嶺分隊，經過一晚行動總算將火勢熄滅，但短短半個多月發生兩起火警，在地民眾判斷可能正值冬筍採收期，不肖人士覬覦，起火取暖未完全撲滅火源，盼相關單位加強作為。

張麗善表示，短期將加強警消、義消人員與當地民眾密切聯繫，成立防火防盜巡守機制，中長期則購置小型幫浦車、消防車輛，並規劃再增加消防專用蓄水池。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法