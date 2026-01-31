平溪天燈節 3色福馬亮相

金、紅、橘三色廿呎造型馬年天燈亮相。 （記者翁聿煌攝）

新北市平溪天燈節將於二月廿七日在平溪國中、三月三日在十分廣場舉行，三盞廿呎造型馬年天燈昨天在新北市民廣場亮相。有金色、紅色與橘色三盞福馬，分別代表財富、福氣與大吉大利，三盞巨型馬型天燈搭配新北巿騎警隊的駿馬象徵馬到成功，也為馬年祈福拜早年。

新北市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博昨天邀請民眾到平溪參與年度文化節慶，侯友宜表示，今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀、五盞造型主燈與百盞天燈齊飛，帶來最震憾的祈福盛典。

首場天燈活動二月廿七日在平溪國中登場，將有三盞廿呎的馬年大型福馬天燈，昨天首度亮相，金色、紅色、橘色三馬組合「驫」，寓意「馬驫奔騰，邁向成功」。三月三日元宵節當天在十分廣場將有兩盞廿呎高的「龍馬」雙神獸主燈，代表「龍馬精神，活力新北」。

新北市觀光旅遊局指出，二月廿七日平溪場將施放九波天燈，每波一百盞天燈同時升空；三月三日十分場也有九波，每波一百五十盞天燈齊飛，免費的天燈施放券將於活動當日上午十點半於活動地點服務台準時發放，想親身體驗上百盞天燈齊放氛圍的民眾可提前規劃。

