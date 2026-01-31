為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮10醫院春節開診 73診所加入

    2026/01/31 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    近期流感盛行，今年春節有九天假期，南來北往返鄉人潮將增加病毒傳播機率，花蓮縣衛生局今年特別鼓勵基層診所在年假期間開診，紓解大醫院壅塞，除了十家大醫院之外，有多達七十三家診所都有開年節門診，民眾可透過手機下載健保快易通APP，可以查詢哪些診所醫院有門診。

    7醫院開設呼吸道特別門診

    衛生局長朱家祥說，今年與花蓮縣醫師公會、診所協會合作，鼓勵基層診所在春節期間提供看診，共有七十三家加入，建議民眾可以在住家附近診所先看診，再由醫師評估是否需要進一步治療、轉診至大醫院，花蓮十大醫院在春節期間除了廿四小時急診，有七家醫院開設呼吸道特別門診，部分科別門診春節也有開。

    至於各醫院、診所服務時間可下載健保快易通APP，在首頁「春節院所服務時段查詢」，可依照日期、上下午診或晚上診，依服務時段查詢到有營業的醫院及診所，讓病人就醫不會延誤。

    衛生局指出，今年衛生福利部放寬「提前領慢箋」時間，可提前十四天，今天起到診所回診或至社區藥局，由醫師處方給藥或預先領取下個月（次）藥量，避免用藥中斷。只要確認藥品會在年節期間服用完畢，就可以在一月三十一日至二月十三日提前領取下一次藥品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播