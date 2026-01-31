花蓮10醫院春節開診 73診所加入

近期流感盛行，今年春節有九天假期，南來北往返鄉人潮將增加病毒傳播機率，花蓮縣衛生局今年特別鼓勵基層診所在年假期間開診，紓解大醫院壅塞，除了十家大醫院之外，有多達七十三家診所都有開年節門診，民眾可透過手機下載健保快易通APP，可以查詢哪些診所醫院有門診。

7醫院開設呼吸道特別門診

衛生局長朱家祥說，今年與花蓮縣醫師公會、診所協會合作，鼓勵基層診所在春節期間提供看診，共有七十三家加入，建議民眾可以在住家附近診所先看診，再由醫師評估是否需要進一步治療、轉診至大醫院，花蓮十大醫院在春節期間除了廿四小時急診，有七家醫院開設呼吸道特別門診，部分科別門診春節也有開。

至於各醫院、診所服務時間可下載健保快易通APP，在首頁「春節院所服務時段查詢」，可依照日期、上下午診或晚上診，依服務時段查詢到有營業的醫院及診所，讓病人就醫不會延誤。

衛生局指出，今年衛生福利部放寬「提前領慢箋」時間，可提前十四天，今天起到診所回診或至社區藥局，由醫師處方給藥或預先領取下個月（次）藥量，避免用藥中斷。只要確認藥品會在年節期間服用完畢，就可以在一月三十一日至二月十三日提前領取下一次藥品。

