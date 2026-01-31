為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎湖望安鄉跟進 普發現金1.5萬

    2026/01/31 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導

    澎湖縣繼白沙鄉率先普發萬元現金後，引發澎湖各鄉市仿效，望安鄉公所昨天提交鄉代會「振興經濟禮金」，鄉代會又主動加碼五千元，合計每人發放金額一萬五千元，設籍期限設在一月二十九日，最快農曆年後發放；據聞七美鄉也將跟進，預計農曆年後發放。

    須在1月29日前設籍 農曆年後發放

    昨天離島望安鄉公所送交鄉代會，審議「振興經濟禮金」案，以一次性發放為主，原本是每人發放一萬元，以一月十五日前設籍為限。但鄉代會提案再加碼五千元，設籍日放寬為今年一月二十九日，初估所需經費八千萬元，目前鄉庫結餘款約一．九億元，原本春節前即可發放，因設籍基準日延後，必須延至年後才發放。

    望安鄉公所表示，望安鄉為離島地區，鄉民生活所需物資、交通與基本支出成本高於本島，為照顧鄉民生活需求，並依地方自治精神辦理社會福利措施，規劃發放鄉民生活照顧補助金，因此訂定「澎湖縣望安鄉鄉民振興經濟禮金」，並依法編列預算，提請代表會審議。

    根據了解，望安鄉原本財政困難，現任鄉長許賢德父親許龍富擔任鄉長時，推動捐地節稅案，大量台灣畸零地湧入，後來陸續被各縣市政府徵收，創造望安的財源、解決財源困境，才造福望安鄉民。不過，望安鄉前鄉長葉忠入、議員葉明縣兄弟檔，還因「包裹」拍賣大批捐贈土地，涉嫌圖利遭法辦。

