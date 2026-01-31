為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄冬日遊樂園開箱 22設施免費玩

    2026/01/31 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    2026高雄冬日遊樂園昨天開箱，市長陳其邁（右）與兒童一起搭乘恐龍主題的旋轉木馬。（記者葛祐豪攝）

    2月7日至3月1日在高雄港16至18號碼頭開放 規劃幼兒遊戲區

    高雄市長陳其邁昨天搶先開箱「二〇二六高雄冬日遊樂園」，廿二項遊樂設施中，有九項是新玩意，更針對二至四歲小朋友規劃幼兒遊戲區，將於二月七日至三月一日在高雄港十六至十八號碼頭免費開放。

    「超人降臨港都」為策展主題

    高雄市觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請六十週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並三度攜手台灣港務公司，將高雄港十六至十八號碼頭打造為歡樂碼頭樂園。

    陳其邁︰9項設施首度亮相

    陳其邁昨天開箱遊樂設施，他表示，今年高雄冬日遊樂園共有廿二項遊樂設施，其中九項首度亮相，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車、星際探險等，更特別針對二至四歲小朋友規劃幼兒遊戲區，全部免費遊玩，現場還有美食市集及趣味親子互動展演；高雄過年期間訂房率已達八成，歡迎全國民眾趕快規劃高雄行程。

    陳其邁一時童心大發，帶著市立鳥松幼兒園、私立常春藤幼兒園的小朋友，一起試玩小恐龍與恐龍主題旋轉木馬，現場歡笑聲不斷。

    週五至週日及年假 增晚上時段

    觀光局長高閔琳表示，高雄冬天氣候穩定，適合全家出遊，今年邁入第三年的「高雄冬日遊樂園」，將於二月七日至三月一日（二月十六日除夕休園）下午三點至六點開放，週五至週日及年假期間，增加晚上六點至九點時段，遊園券將於當天活動開始前一小時現場發放。

    台灣港務公司總經理王錦榮指出，過年期間將有三艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」造訪高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，國際旅客第一時間將可感受高雄的活力。

    高雄冬日遊樂園開箱，小朋友坐在電動小恐龍身上，玩得不亦樂乎。 （記者葛祐豪攝）

