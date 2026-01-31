恆春古城西門禁汽車 首日交通稍混亂

西門兩側路面漆上顯眼黃色告示，禁止四輪汽車進入。（記者蔡宗憲攝）

民眾不熟悉在路口迴轉 一度造成後方車輛回堵

國定古蹟恆春古城西門因長期遭受誤入貨車撞擊毀損，文化部文資局會同恆春鎮公所於昨日展開為期三個月的交通管制試辦，全面禁止四輪以上車輛通行；首日上路，不少民眾因不熟悉新制在路口迴轉，地方對於停車動線與生活衝擊仍有疑慮，官方表示將進行滾動式調整。

路面漆黃色告示 設活動路障

根據統計，西門平均每年發生一至二起碰撞事故，多次被小貨車硬闖更造成城磚碎裂，令地方人士感到痛心；文資局昨天一早便在西門兩側路面漆上顯眼的黃色告示，並設置活動式路障，以明顯的「禁止四輪汽車進入」紅圈標誌提醒駕駛人。

「這不是為了找居民麻煩，是為了讓古蹟活下去」文資局表示，西門僅設置二．一公尺的限高告示，擋不住導航誤導的車輛，唯有實體管制才能終結「卡門」輪迴。

管制首日，西門周邊交通顯得有些忙亂，在中山路端，因鄰近老街，繞行路徑明確，車流引導尚稱順暢；但在西門路端的動線則較為複雜，不少居民與遊客依慣性駛入，直到看見路擋才驚覺「此路不通」，被迫在狹窄街道迴轉，一度造成後方車輛回堵。

居民︰載長輩或買菜要繞大圈

當地居民表示，西門路兩側住戶進出頻繁，加上周邊停車空間不足，如今在大路口與接近城門處各設路擋，讓在地人連載送長輩或買菜都要繞大圈，且替代道路中正路在假日易壅塞，擔心「保護了古蹟，卻苦了居民日常」。

縣議員盧玟欣認為，保護一百五十年歷史紋理是當務之急，但是針對不熟悉路況的遊客，應在遠端路口就要強化預告標示；議員潘芳泉表示，設置路擋後必須解決住戶進出與停車權益的衝突，避免造成民怨。

鎮長︰蒐集數據與反映再調整

恆春鎮長尤史經表示，針對西門路端動線不清及居民停車疑慮，公所將蒐集試辦期間運行的數據與民眾反映，再對路擋位置及引導標誌進行調整，並發Google Map要求更新通行路線，希望在「古蹟保存」與「居民便利」間，為百年古城找出永續共存的平衡點。

恆春古城西門禁行汽車首日，西門路端設置活動式路障。

