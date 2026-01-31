為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    數位普發5千元 竹市登記首日大當機 民怨新竹通難用

    2026/01/31 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    普發5千元昨天數位登記首日就大當機，市民等待上線等到懷疑人生。（讀者提供）

    普發5千元昨天數位登記首日就大當機，市民等待上線等到懷疑人生。（讀者提供）

    平均等1小時 行政效率差 竹市府：會請系統業者排除相關狀況

    新竹市府發五千元消費金昨天是數位登記上路第一天，一早市民要上網或用手機登記就塞車當機，平均要等一小時，痛批新竹通APP難用，果然第一天就大當機，等上線等到懷疑人生，大罵市府的行政效率差，讓人一點都不意外。

    市府回應，系統有設定若人數過多需等待，會請系統業者排除相關狀況。

    約22萬市民未領 數位登記多百元

    新竹市府今年發五千元消費金，上週六（廿四日）採實體發放，僅十六萬五千人領取，還有約廿二萬名市民未領，很多市民不想排隊領現金，改用數位登記可領五千一百元，昨天採分流登記，結果一早就有市民抱怨根本上不了線，且等到懷疑人生，乾脆放棄登記了。

    免實體排隊卻塞車上不了線

    有市民抱怨，使用數位登記雖不用實體排隊，但網路斷訊及等待時間又太久，等了一小時還上不去，效率很差，最後只好先放棄了，乾脆等晚上或改天再登記。

    行政處說明，昨起市民完成註冊後登入新竹通APP，可點選「服務／消費金申請」申請，為確保順暢連線，當申請人數過多時，系統會自動啟動「線上等候室」，請耐心等候，系統會依序導向登入頁，完成資料填寫並確認顯示申請已完成，後續也可到「申請紀錄」隨時掌握申請進度。

    2日起至月底 全面開放登記

    行政處表示，為避免大量申請同時湧入，影響系統穩定，市府採取分流措施，昨起至二月一日首三日將採取身分證尾碼分流登記。昨開放「尾碼〇、一、二、三」登記；今開放「尾碼四、五、六」登記；明天開放「尾碼七、八、九」登記；二月二日起至二月廿八日則不限尾碼，全面開放登記。

    行政處指出，「新竹通」APP是唯一的官方數位登記管道，市民可參考操作指南圖卡進行登記，若有操作問題，亦可撥打1999客服專線洽詢，或前往各區公所，將有專人協助登記。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播