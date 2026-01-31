數位普發5千元 竹市登記首日大當機 民怨新竹通難用

普發5千元昨天數位登記首日就大當機，市民等待上線等到懷疑人生。（讀者提供）

平均等1小時 行政效率差 竹市府：會請系統業者排除相關狀況

新竹市府發五千元消費金昨天是數位登記上路第一天，一早市民要上網或用手機登記就塞車當機，平均要等一小時，痛批新竹通APP難用，果然第一天就大當機，等上線等到懷疑人生，大罵市府的行政效率差，讓人一點都不意外。

請繼續往下閱讀...

市府回應，系統有設定若人數過多需等待，會請系統業者排除相關狀況。

約22萬市民未領 數位登記多百元

新竹市府今年發五千元消費金，上週六（廿四日）採實體發放，僅十六萬五千人領取，還有約廿二萬名市民未領，很多市民不想排隊領現金，改用數位登記可領五千一百元，昨天採分流登記，結果一早就有市民抱怨根本上不了線，且等到懷疑人生，乾脆放棄登記了。

免實體排隊卻塞車上不了線

有市民抱怨，使用數位登記雖不用實體排隊，但網路斷訊及等待時間又太久，等了一小時還上不去，效率很差，最後只好先放棄了，乾脆等晚上或改天再登記。

行政處說明，昨起市民完成註冊後登入新竹通APP，可點選「服務／消費金申請」申請，為確保順暢連線，當申請人數過多時，系統會自動啟動「線上等候室」，請耐心等候，系統會依序導向登入頁，完成資料填寫並確認顯示申請已完成，後續也可到「申請紀錄」隨時掌握申請進度。

2日起至月底 全面開放登記

行政處表示，為避免大量申請同時湧入，影響系統穩定，市府採取分流措施，昨起至二月一日首三日將採取身分證尾碼分流登記。昨開放「尾碼〇、一、二、三」登記；今開放「尾碼四、五、六」登記；明天開放「尾碼七、八、九」登記；二月二日起至二月廿八日則不限尾碼，全面開放登記。

行政處指出，「新竹通」APP是唯一的官方數位登記管道，市民可參考操作指南圖卡進行登記，若有操作問題，亦可撥打1999客服專線洽詢，或前往各區公所，將有專人協助登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法