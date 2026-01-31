為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園文青再生水中心動工 將供華亞5300噸

    2026/01/31 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市歷經二〇二一年的百年大旱後，市府積極推動再生水計畫，選定桃園北區、文青水園、中壢等水資源回收中心進行排放水後製，其中，文青水園再生水中心獲中央補助鉅額建設經費，昨由內政部長劉世芳、桃園市長張善政連袂主持第一期工程動土典禮，首期二〇二七年底完工後，每日供應〇．五三萬噸工業再生水，未來可擴充到一．〇六萬噸，就近提供華亞科學園區使用。

    劉世芳表示，台灣已經是全世界半導體產業重鎮，水、電等基礎建設能不能跟上產業需求是非常重要話題，文青水園再生水中心是內政部國土管理署補助地方政府的第十六座再生水廠，總經費八．五三億元，國土署補助七．八五億元，市府自籌〇．六八億元。

    市府水務局長劉振宇說，文青水園再生水中心工期約二年，完工啟用產製的再生水將優先供應半導體等高用水產業使用，處理後的高濃度放流水經稀釋後，作為高爾夫球場草地灌溉之用，落實「一滴水多次利用」，成為全國再生水多元運用的示範案例。

    劉振宇表示，桃園北區再生水中心每日供應量十一．二萬噸，分三期推動，第一期日產四萬噸再生水，前年六月完工，九月起分階段供水，服務台灣中油桃園煉油廠、南亞塑膠錦興廠用水；文青水園再生水中心設計每日供水量一．〇六萬噸，分二期建設，第一期為〇．五三萬噸，將供給華亞科技園區。

