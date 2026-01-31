為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假長照需求 2/6前打1966預約

    2026/01/31 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園297家服務不中斷 衛生局智慧長照資訊系統也可線上預約

    農曆馬年春節假期長達九天，桃園市政府衛生局為讓長期照顧服務不中斷，二月十四日至廿二日（小年夜前一天到大年初六）期間，長照1966專線採預約方式，只要是身心障礙者、失智症者、中央健康保險署公告「急性後期整合照護計畫」收案對象、五十五歲以上失能原住民及六十五歲以上長者，春節期間有長照服務需求，可於二月六日前撥打1966專線預約，或洽衛生局智慧長照資訊系統（https：//ltc.tycg.gov.tw/tylcPublic/）線上預約。

    衛生局主任秘書陳玉澤昨天表示，春節期間共有二九七家長照單位，持續提供居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、喘息服務及餐飲等服務，已有使用長照服務的家庭，可提前向服務單位（個案管理師）申請。

    有看護工 也可申請喘息

    聘有外籍看護工的家庭，如果看護工因春節休假而無法協助照顧，家屬也可以申請喘息服務及社區式照顧服務（日間照顧、家庭托顧服務）。

    陳玉澤說，使用長照服務除了低收入戶免部分負擔，視服務內容會有不同部分負擔比例，其中，一般民眾為百分之十六到卅，中低收入戶為百分之五到十，春節期間提供長照服務單位等相關訊息，可至桃園市政府衛生局長期照護網站（https：//care.tycg.gov.tw/）查詢。

    陳玉澤呼籲，家中如有長輩或失能家人，春節團聚之餘，善用政府提供的長照服務資源，讓照顧者與被照顧者都能享受溫馨的團圓時刻，減輕照顧負擔。

