苗栗兩姊妹出養美國 寄養父母祝迎新人生

苗栗縣十歲的小文和九歲的小侑姊妹等了三年多，終於等到收養兩手足的美國收養家庭來台接返姊妹。苗栗家扶中心昨為兩姊妹舉辦寄養與收養惜別會，兩姊妹奉茶感謝寄養父母多年來的照顧，寄養媽媽更是不捨、淚眼相送，但為了孩子的未來，仍祝福兩姊妹迎向新的人生。

苗栗家扶中心指出，小文和小侑因原生家庭嚴重疏忽，在六年前由苗栗縣政府社會處安置苗栗家扶中心的兩戶寄養家庭，兩戶的家長，也視如己出，全心照顧。三年多前開始媒合收養家庭，兩姊妹的心願希望能在同一收養家庭，終於在忠義基金會的致力媒合下，找到美國的夫婦願意收養兩姊妹。

家扶中心昨為兩姊妹舉辦惜別會，包括苗縣府社會處長張國棟、寄養父母、任教老師、跆拳教練及社工師等參加，分別致贈紀念品，小侑的跆拳教練，也送上全新的跆拳道服，希望她繼續在美國繼續練跆拳。

小文得知自己將遠赴美國，哭紅了眼，她的寄養媽媽張瑞琴不捨的說：「我抱著嫁女兒的心情，一喜一憂，嫁女兒還會回娘家，隨時看得到，現在是思念的開始，喜的是小文找到好的收養家庭」。

小侑的寄養父親湯李德則說，小侑一直都很堅強，相信她可以在美國面對新的人生，也祝福她。

