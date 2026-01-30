草嶺149乙線明隧道 拚4月底前完工

雲林縣古坑鄉草嶺公路149乙線牛奶科段明隧道工程，承包商進度超前，預計今年四月底汛期前可完工。（雲林縣府提供）

雲林古坑鄉草嶺公路一四九乙線牛奶科段（六．三公里處），每遇豪大雨、地震即傳土石滑落災情，縣府向中央提報凱米颱風災後復建計畫，獲補助五千九百多萬元，施作一座明隧道，工程施工中。交通工務局長汪令堯表示，承包商騰豐營造承諾為確保工程人員及用路人安全，全力趕工，可提早在今年四月底汛期前完工。

頂部採緩坡設計 利落石滾落山谷

一四九乙線牛奶科段因地質不穩定，只要遇大雨或地震就有土石滑落情況，據村民表示，該段掉落的土石多數是直徑超過一米的大石頭，數十年來政府斥資重覆植被、噴漿等方式整治，效果都有限。

請繼續往下閱讀...

汪令堯指出，早期明隧道採獨立基腳，若遇地震或路基流失，隧道可能崩塌或受損嚴重，九二一地震後明隧道工法採用筏式基礎，穩定性及抗震係數高，頂部採緩坡設計，消能並有助石頭滾落山谷，縣府修復中斷廿三年的一四九甲線樟湖到草嶺段，其中建置五座明隧道即以新工法，並在前年凱米颱風通過考驗。

汪令堯表示，前年凱米颱風落石崩塌嚴重，根據山區防災減災經驗，一四九乙線牛奶科段建置明隧道最有效，縣府提報災後復建計畫獲中央補助五千九百多萬元，工程內容有道路及引道、邊坡改善、新建一座長七十五公尺、寬九公尺的明隧道。

汪令堯說，明隧道工程施工中，原訂八月底完工，因應施工主要幹道封閉，另闢設車行便道通行，經與新科營造協調，考量施工期間用路人及現場工人安全，廠商承諾將提早在四月底汛期前完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法