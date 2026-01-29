為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    八堵居民怨砂石車多 基市府︰沒違規

    2026/01/29 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆月眉土資場恢復營運。（記者盧賢秀攝）

    基隆月眉土石方資源回收處理場一月十六日恢復營運，但最近有民眾投訴，砂石車輛很多，甚至公務員爆料「砂石車會夜間從瑞芳偷跑，我們也管不到，你直接去報警。」民眾抱怨市府怠惰，「嚴格管制」是騙人的。不過市府都市發展處澄清，所有要進月眉土資場的砂石車都需裝設GPS，並有廿四小時科技執法，但截至目前為止並沒有發現違規情形。

    基隆信義區月眉土資場二〇一九因土石溢流，遭市府勒令停業，二〇二年市府通過復營運計畫，但居民擔心交通亂象危及居民安全，經市府協調，業者在暖江橋設監視器及科技執法，初期每天限八十車次，在今年一月十六恢復營業。

    月眉土資場恢復營運 傳有車偷跑

    不過，有呂性民眾在網路平台貼文，指月眉土資場重啟後八堵興隆街附近住戶，發現砂石車又開始發瘋了？她親眼看見砂石車在小路裡橫行，打電話到市府都市發展局及交通處踼皮球，還有公務員說「也知道砂石車半夜會從瑞芳偷跑，我們頭也很痛，你直接去報警。」她對市府公務員的態度很不滿。

    市府都發處澄清，所有要進月眉土資場的砂石車都需裝設GPS受監控，每日只能在上午九點至下午五點時段內通行，並有廿四小時科技執法監督，都市發展處持續與地方里長保持聯繫，至今沒接到反映有違規情況。

