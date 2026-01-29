北市野鴿聚集35熱點 僅2處貼告示布條

北市野鴿聚集熱點共35處，張貼宣導布條需由當地管理單位同意。（議員張文潔提供）

野鴿群聚導致許多環境衛生與健康問題，鳥類排泄物容易夾帶隱球菌及禽流感，若大量築巢在住家附近，寄生蟲禽蟎也容易透過門窗的縫隙入侵住家，叮咬住戶長紅疹。北市議員張文潔、洪婉臻質疑，辦理野鴿防制宣導計畫是「為了做而做」，對於鳥群熱點缺乏定期追蹤，宣導未落實。動物保護處表示，目前北市野鴿聚集熱點共有卅五處，由於張貼「不餵食」的宣導布條需依據當地民眾需求，經當地管理單位同意，目前僅有馬場町、廣慈社宅有張貼布條。

動保處︰需當地管理單位同意

動保處回應，鴿群聚集主因為民眾餵食，目前台北市野鴿聚集包含熱點卅五處，其中馬場町、文昌宮、華江橋東岸、林森康樂公園、關渡宮（含停車場）為群聚最多的前五名，其餘大安森林公園、國父紀念館、關渡宮等地也是熱點之一。

請繼續往下閱讀...

北市野鴿防制宣導計畫在二〇二四至二〇二六年編列預算均為四十六萬元。不過，張文潔表示，不少民眾陳情擔憂鴿害帶來傳染疾病，曾辦理鴿害相關會勘，結論是請動保處懸掛「不餵食野鴿宣導布條」告示布條，不過她也發現部分野鴿聚集熱點，都看不到張貼布條。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法