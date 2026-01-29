北市好孕專車增Uber 車數翻倍達3.4萬輛

台北市長蔣萬安（右一）與Uber 亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill（左一），一同出席好孕乘車政策與Uber合作發布記者會，會中兩人與兩位孕媽一同合影。（記者田裕華攝）

蔣萬安稱兒童安全座椅車輛數全國第一 實僅660輛占專車1.9％

「台北市好孕2U專車補助」二〇二三年七月上路，提供孕婦八千元電子乘車金，懷孕期間至預產期後六個月皆適用，十二家合作車隊共近一萬六千輛，但多名晉升媽咪的議員曾批專車難叫，加裝安全座椅者也少，市長蔣萬安昨宣布，三月三日起新增「Uber」平台叫車選項，服務量能翻倍成長至三萬四千輛，兒童安全座椅車輛數全國第一，但經查有六六〇輛可供兒童安全座椅，不過僅占一．九％。

補助8千元 單趟最高250元

設籍台北市的孕婦、配偶為台北市民的非本國籍孕婦，透過臨櫃、「台北通」APP或電腦網頁申請補助後，至「台北通」APP領取電子乘車金八千元，搭乘大都會車隊、台灣大車隊等十二家合作車隊的車輛，不論路邊攔車、電話或APP叫車皆可使用，並依實際車資折抵，單趟次最高補助二五〇元。

社會局統計「好孕專車」上線至去年底，兩年半累計補助三萬人左右、九十五萬趟，平均每月三．一萬趟，預計二月突破第一百萬趟。

3月Uber加入 前200名千元優惠

「Uber」台灣營運總監鄧安淇說明，如欲搭乘「Uber」好孕專車，操作時需有「台北通」及「Uber」兩款APP，先將「台北通」內的電子乘車金兌換成「Uber」乘車券，再於「Uber」APP使用，乘車選項多元，其中「寶寶優步」合作駕駛皆須通過兒童安全座椅訓練，前兩百名乘客各可獲廿張、面額五十元的乘車優惠序號，總值一千元。

三寶爸蔣萬安指出，「Uber」加入後，好孕專車數量從原本一萬五千輛大幅增加到三萬四千輛，而且兒童安全座椅車輛數全國第一。台北市政府統計，約有六六〇輛可供兒童安全座椅車輛數，仍佔整體數量不到二％。

