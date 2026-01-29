捷運東環段3站2/4開工 內科恐大塞

車站前方「下凹式廣場」，引導自然光與綠意深入站體內部。（捷運局提供）

CF710標由樂群二路至瑞光路 捷運局︰利用建築退縮帶及公園施工

內湖區每逢上下班尖峰必塞，現有的捷運文湖線常上不去，民眾抱怨連連，「塞車解方」環狀線東環段陸續開工，其中「CF710」區段標工程連結到內湖科技園區，規劃在中山區樂群二路、內湖區瑞光路設置三座（Y30至Y32）地下車站，並將大港墘公園內的Y32站，打造成「科技人的森林驛站」，二月四日開工。由於行經路段車流量大，捷運工程局昨天說，施工期間會利用建築退縮帶及公園用地降低交通衝擊，而東環段全線將於二〇三二年完工。

區段標長2.91公里 4段潛盾隧道、3地下車站

東環段自環狀線北環段劍南路站後尾軌，行經中山、內湖、松山、信義與文山區，沿著敬業三路、樂群二路轉進瑞光路、舊宗路、南港路、松山路、松仁路、新光路等，止於環狀線南環段動物園站，可與文湖線、松山新店線、板南線、淡水信義線、新北環狀線（或稱環狀線第一階段），以及施工中的北環段、南環段銜接轉乘，完工之後，將串起全長四十九．三公里的完整環型路網。

大港墘公園Y32站 打造科技人的森林驛站

捷運局說明，二月四日開工的「CF710」區段標，約二．九一公里長，有四段潛盾隧道和三座地下車站，中山區濱江國中旁的Y30站，預計把樂群二路原本車道向兩側建築退縮帶偏移，確保在施作車站主體時，仍能維持雙向車道配置，數量不變。洲子二號公園旁的Y31站、大港墘公園內的Y32站，可利用公園用地施工，讓常態交維工區退出道路，盡可能降低對施工路段及潛在受影響地區周邊道路的衝擊。

下凹廣場、玻璃帷幕 捷運車站融入公園

大港墘公園腹地面積達二．五公頃，捷運局長鄭德發說明，Y32站的設計主軸是「科技人的森林驛站」，以「捷運融入公園」為核心，保留現有的綠地風貌，讓車站成為公園景觀的一環，而非突兀的交通設施，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造兼具交通、休憩和舉辦市集、音樂會、親子活動等多元功能的城市綠洲。

Y32車站出入口設置於瑞光路旁的大港墘公園內，讓車站成為公園景觀的一部分。（捷運局提供）

