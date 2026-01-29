竹縣推智農科技 牛隻自主前往搾乳

乳牛穿戴智能監控項圈。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府為協助畜牧業減緩人力與經營壓力，向中央爭取補助智農科技，輔導乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智能監控項圈」，除了可隨時提供乳牛自主搾乳，舒緩脹奶不適，還可即時監測牛隻生理與行為狀況，提升牧場作業效率與乳品質穩定度，期打造兼顧效率、品質與動物福利的現代化酪農環境。

縣府農業處表示，乳牛場日常工作內容繁複，涵蓋牛隻接生與飼養、育種與繁殖管理、每日搾乳作業、飼糧調配及污染防治等任務，全年無休、人力需求高、勞動負荷重，且長期面臨缺工問題。有鑑於此，竹縣府去年輔導一場高產乳牛場設置「自動擠乳系統」，該系統可隨時供牛隻自主前往搾乳，舒緩乳房脹痛不適，並可透過「電眼」自動辨識與定位乳頭位置完成搾乳作業，降低人力投入，兼顧牛隻福利與經營效益。

請繼續往下閱讀...

另因全球氣候變遷影響，夏季高溫高濕環境易使乳牛產生熱緊迫反應，進而影響其內分泌調節與生殖生理機能，致使發情行為表現減弱或不易辨識。竹縣府輔導兩場畜牧場導入「智能監控項圈」，可即時監測牛隻的生理與行為狀況，並作為牛隻身分辨識工具，蒐集包括產乳量、活動量、體溫及發情偵測等資訊，協助酪農落實精準管理與育種目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法