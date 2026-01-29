為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣推智農科技 牛隻自主前往搾乳

    2026/01/29 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    乳牛穿戴智能監控項圈。（新竹縣政府提供）

    乳牛穿戴智能監控項圈。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府為協助畜牧業減緩人力與經營壓力，向中央爭取補助智農科技，輔導乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智能監控項圈」，除了可隨時提供乳牛自主搾乳，舒緩脹奶不適，還可即時監測牛隻生理與行為狀況，提升牧場作業效率與乳品質穩定度，期打造兼顧效率、品質與動物福利的現代化酪農環境。

    縣府農業處表示，乳牛場日常工作內容繁複，涵蓋牛隻接生與飼養、育種與繁殖管理、每日搾乳作業、飼糧調配及污染防治等任務，全年無休、人力需求高、勞動負荷重，且長期面臨缺工問題。有鑑於此，竹縣府去年輔導一場高產乳牛場設置「自動擠乳系統」，該系統可隨時供牛隻自主前往搾乳，舒緩乳房脹痛不適，並可透過「電眼」自動辨識與定位乳頭位置完成搾乳作業，降低人力投入，兼顧牛隻福利與經營效益。

    另因全球氣候變遷影響，夏季高溫高濕環境易使乳牛產生熱緊迫反應，進而影響其內分泌調節與生殖生理機能，致使發情行為表現減弱或不易辨識。竹縣府輔導兩場畜牧場導入「智能監控項圈」，可即時監測牛隻的生理與行為狀況，並作為牛隻身分辨識工具，蒐集包括產乳量、活動量、體溫及發情偵測等資訊，協助酪農落實精準管理與育種目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播