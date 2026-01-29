竹北水圳公園升級 人樹共生步道完工

竹北水圳公園南面人行道改善完工開放，民眾行經時看到彷彿國外美景，不禁拿起手機拍下美好景致。（記者廖雪茹攝）

踏出高鐵新竹站迎面而來的水圳森林公園，堪稱是新竹縣指標性的門面公園。竹北市公所辦理水圳公園南面人行道改善工程，整合樹穴、縮減既有水泥硬鋪面尺度、打除隔絕泥作檯面、釋放更多綠地以及順平水圳邊坡，昨起開放市民使用，讓整座公園以嶄新氣象迎接新年。

增大樹穴、打除隔絕泥作檯面

市長鄭朝方表示，水圳公園建於早期高鐵區開發階段，歷經多年使用，地磚已有隆起破碎現象，加上植栽規劃過於破碎，增加市民散步與運動慢跑時的危險性。

這次南面改善工程的一大亮點，在於打造「人樹共生」的多功能步道。除了改善地磚破損與安全性問題，針對過去樹穴空間狹小、影響根系生長，導致鋪面隆起並造成行走阻礙的痼疾，此次規劃改以提供「大面積樹穴」的方式，讓樹木擁有足夠的生長空間，守護綠色，發揮「城市之肺」的效益。

優化步行空間 綠覆率提升逾5%

鄭朝方說，透過精準規劃，改善後的綠覆率成功提升超過五％，大幅優化步行空間，同時也為城市留下了更多綠意與自然氣息。尤其採取整體設計，將親綠親水動線串連，營造出複層水景與綠景交疊，昨天施工圍籬撤離重新開放，很高興聽到許多市民喜出望外給予高度肯定，直呼「彷彿置身國外」！

水圳公園改善工程分階段進化方興未艾，接下來市公所將對症下藥，針對民眾詬病的水池優養化，以及半圓廣場、臨水涼亭、東西面步道等設施進行深度優化。希望透過整體景觀的系統性梳理，讓水圳公園成為竹北市最清幽靜美、充滿自然氣息的門面公園。

