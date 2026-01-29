為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    減輕年前垃圾量 桃市推月月掃新模式

    2026/01/29 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    除了每日、每月資源回收兌換好禮機制，桃市府環管處透過二手市集，讓物品有再利用機會。（環管處提供）

    每年農曆春節前的垃圾量高峰期，對清潔隊員都是一大考驗，桃園市政府環境管理處為此祭出「好家在，有打掃」居家清理新模式，希望將傳統年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」的常態清潔行動，結合每日、每月資源回收兌換好禮機制，引導市民定期完成居家整理。

    環管處長張書豪表示，過往年節前一週的垃圾量暴增，不僅民眾需排隊交付垃圾，也加重清潔隊員的工作負擔，為此市府將原有每月第二個週六的環境清潔日，升級為全市性的「輕掃日」，意謂輕鬆掃，並搭配一系列回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理，讓整理家園不再集中於年前最後關頭。

    結合資收兌換好禮 引導定期整理

    環管處表示，「月月掃」的概念是把清理環境變成生活的一部分，在每日兌換獎勵措施上，與統一超商、全家、萊爾富等通路商合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積〇．五公斤即可兌換購物折扣金，並可參加抽獎活動，另推動「菸蒂瓶兌換」，鼓勵民眾自備寶特瓶撿拾菸蒂，送至各區回收站即可兌換環保用品；每月兌換活動則整合全市一四〇處「桃樂資收站」，市民可就近交付資源回收物，兌換宣導品或市民卡加值金，同時辦理二手市集，邀請民眾將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用。

