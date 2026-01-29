桃園可負擔宅 首波座落機捷A20、A21開發區

桃市都委會審議通過桃園市首波可負擔宅，落腳機捷A20、A21整開區案。圖為A20整開區。（都發局提供）

開發逾1500平方公尺者 需捐建一定比例住宅給市府 基準容積放寬20％

桃園市可負擔住宅出售及管理自治條例力拚今年完成法制程序，首波可負擔宅將落腳機場捷運A20及A21整體開發區。桃園市都市計畫委員會廿七日審議通過機捷A20、A21整開區案，未來開發區內建築基地達一五〇〇平方公尺以上者，就須捐建可負擔宅，並由市府住都中心負責銷售，讓年輕人買得起房屋。

住都中心負責銷售 讓年輕人買得起房

桃園市長張善政昨表示，桃園市都委會審議通過機捷A20、A21整開案，其中針對土地使用規範，在建築法規的大架構底下，只要開發面積達一定規模，基準容積可放寬廿％，條件是建商必須回饋一定比例住宅提供市府做為可負擔宅，由市府賣給符合資格的年輕朋友。

建商享受誘因也能回饋 降低市府財政

張善政說，市府透過與建商合作及都市發展法規，在公權力允許之下把誘因提高，讓建商在享受誘因的同時也能回饋，因此可負擔宅政策不會對市府財政造成壓力，若能推動成功，將是住宅正義的重要里程碑，對桃園甚至全國都將受益；他強調，建商回饋的住宅涵蓋在建案裡頭，品質會與建案其他住宅一樣，市府也會在建築審議機制中審查其住宅品質。

估建商捐建約6戶 房型23坪到35坪

張善政表示，A20、A21整開區是桃園落實TOD+（升級版大眾運輸導向城市開發模式）發展理念的首波案例，正在辦理公展的中壢體育園區整開案，以及捷運綠線G12、G13、G14站、鐵路地下化各站周邊都市計畫等，未來都將納入捐建可負擔宅的規範，市府也持續完備法制面相關工作，目前可負擔住宅自治條例已進入市府法規審查程序，針對開發商捐建原則、定價原則、買賣機制、承購資格及產權控管機制進行規範，預計於今年上半年送進市議會審議，市府會爭取不分黨派議員支持，並持續拜會中央各部會爭取支持，希望條例送進中央後能加速審查。

市府都發局指出，機捷A20、A21整開區推動可負擔住宅，若以開發面積一五〇〇平方公尺計算，估計建商捐建的可負擔宅約六戶，房型大小設定在廿三坪到卅五坪，包含土地與公共設施持分，並配置一汽車及一機車停車位，兩處整開區基準容積為一八〇，給予廿％獎勵後可提高至二一六，而開發商提供的房源需經都市設計審議，規範房源座落大樓的樓層、室內規格等條件，確保捐建住宅品質與居住機能。

