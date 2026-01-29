為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節來苗縣 兩原民館天天有表演

    2026/01/29 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    春節9天連假，苗栗縣賽夏族民俗文物館除夕休館其餘天天開館，且有表演團體演出。（苗栗縣政府提供）

    春節9天連假，苗栗縣賽夏族民俗文物館除夕休館其餘天天開館，且有表演團體演出。（苗栗縣政府提供）

    春節九天連假，苗栗縣賽夏族民俗文物館、泰雅文物館，除了除夕（二月十六日）休館，其餘假日都開館，且分別於大年初一到初五、大年初一到初六，各安排有表演團體或街頭藝人演出，歡迎民眾來苗栗過原味十足的農曆年。

    縣府原民處表示，賽夏民俗文物館位於南庄鄉東河村向天湖部落，向天湖景色唯美，同時也是賽夏族矮靈祭的舉行地點，文物館內收藏了許多原住民創作藝品及農耕器具等豐富珍貴文化資產，遊客可透過簡介、影片觀賞、文物陳列介紹認識賽夏族文化。

    僅除夕休館 其餘假日都開館

    泰雅文物館內展出各式泰雅族人製作之生活器具及文物，二樓則有視聽室及森林體驗區，使遊客能夠透過文字導覽、文物欣賞及互動體驗等多元方式了解泰雅族文化，館外還設有親子公園、溫泉水煮蛋池、溫泉泡腳體驗池，結合自然環境資源與豐富人文素質，為親子出遊的最佳首選。

    原民處表示，今年春節九天連假，兩原住民館除了除夕休館，其餘假日都開館。賽夏族民俗文物館於二月十七日至十九日（大年初一至初三），每日上、下午各安排一場街頭藝人或團體演出，二月廿日、廿一日（大年初四、初五）則是每日一場街頭藝人表演。泰雅文物館則從二月十七日至廿二日（大年初一至初六），每日上、下午各有一場表演團體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播