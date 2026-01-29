江詠恩護身障阿伯過馬路 鳳山國中表揚

鳳山國中學生江詠恩（左）以身護身障長者過馬路感動百萬網友，校長林季玲（右）公開表揚他的善行。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山國中三年級資優班學生江詠恩前天騎腳踏車行經鳳山區中山東路省道時，挺身護送身障阿伯過馬路，避免阿伯被車輛撞到，影片被上傳網路感動數萬網友按讚，他說感謝大家願意耐心等候，讓阿伯安全過馬路。

江詠恩品學兼優，昨天午從學校騎腳踏車回家途中，發現一名身障阿伯不良於行，以雙手撐著身體緩慢過馬路，眼見行人號誌燈即將轉紅燈，阿伯還在路中間吃力緩進，且路口很寬、車輛很多，擔心阿伯來不及過馬路，恐遭往來車輛撞到。

江詠恩於是牽著腳踏車上前，挺身一路護送阿伯過馬路，過程中阿伯一度勸他不要管，還催他快回家吃飯，讓他很感動，即便號誌變成紅燈，他依然堅定護送阿伯過馬路，再騎腳踏車回家。

這個過程意外被人上傳網路爆紅，江詠恩坦言「很驚嚇」，謙稱舉手之勞，沒想到人盡皆知，很開心有幫助到阿伯，更感謝當時人車都停下來，耐心等待他們過馬路；師生肯定他的善行，媽媽經由友人獲悉訊息，非常開心稱以他為榮。

校長林季玲稱讚江詠恩是可愛又善良的孩子，溫暖來自於對他人的同理與直覺，在師生間引起極大共鳴，全校師生與有榮焉，更成為同學們榜樣，昨天頒獎表揚獎勵小功一支，她還自掏腰包二千元獎金鼓勵，並請他分享心路歷程，藉此啟發更多學生在生活中落實關懷別人。

