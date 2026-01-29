改建延宕 高雄九如橋拚6月通車

九如橋改建工程已施工一年半，傳出工程延宕。（記者葛祐豪攝）

新橋長70公尺、寬約30公尺 串接中都濕地公園、唐榮磚窯廠兩側景點

施工一年半的九如橋改建工程，近日傳出工程延宕；高雄市新工處強調，新九如橋的橋樑主體結構仍按照預期，盼在今年六月底能先通車，但兩側人行道工程將延到今年底才能完工。

請繼續往下閱讀...

5.6公尺人行道 延到年底完工

位於愛河下游的九如橋，是銜接鼓山區與三民區的重要陸橋，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，並於二〇二四年八月動工改建新橋，總經費約四．七億元。新九如橋長約七十公尺、寬約卅公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都濕地公園、中都唐榮磚窯廠等南北兩側景點串接，最大幅度還原愛河沿線景觀風貌；兩側並規劃五．六公尺的人行道，無縫銜接兩側交通網絡，串聯周邊綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站，預計今年六月完工通車。

但近來民眾發現，工地告示牌的完工日期悄悄更改，議員簡煥宗認為，九如橋改建工程延宕，卻只公布在告示牌上，未與當地住戶溝通，民眾與民代都不知情，市府應該改進。

對此，高市工務局新工處主秘傅俊榮指出，原本整體工程預計今年六月完工，但因九如四路的路型有變更過，兩側人行道必須調整變更路型，否則住戶進出會有問題，因此追加工期到今年十二月底，至於橋樑主體結構仍按照預期今年六月底先通車。

鼎金一巷拓寬 最北端打通至大豐街

此外，高雄市政府將雙湖公園旁的鼎金一巷拓寬，再將巷子最北側打通至仁武區大豐街，成為仁武、三民兩區間的全新通路，預計農曆年前可通車。鼎金一巷位於雙湖公園與中區垃圾焚化廠之間，呈東北、西南走向，東北末端可到仁武區大豐街、大正路一帶，西南末端可轉往三民區或鳥松區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法