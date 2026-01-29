前枋寮鄉長陳亞麟涉貪 判8年

無黨籍枋寮鄉前鄉長陳亞麟在擔任鄉長後涉嫌透過私人特助與廠商圍標工程收受回扣，並且利用公務車到高雄看診、購物、飲宴，不法所得一百五十餘萬元，屏東地方法院依貪污罪判處陳亞麟有期徒刑八年，褫奪公權五年，全案可上訴，這也是枋寮鄉連續四名鄉長都涉及到貪污案件，讓地方議論紛紛。

現年四十歲的陳亞麟，崛起時標榜為時代力量清流，但以無黨籍參選鄉長當選，當時以三十二歲成為全國最年輕的鄉長，但任內就發生弊案涉貪，還被收押，去年四月監察院認為陳亞麟違反公務員服務法等，通過彈劾並移送懲戒法院，本屆鄉長選舉陳亞麟因官司纏身爭取連任失敗，敗選後還一度加入柯文哲選總統幕僚，目前是台北一家公司的執行長，昨天被判有罪，記者聯繫，皆未接電話。

請繼續往下閱讀...

陳亞麟涉貪的部分為，辦理枋寮鄉內公共工程採購時，利用私人特助黃鴻修、調解委員會主席何世卿作為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，勾結兩家圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。此外，他還駕駛公務車往返高雄看診、購物及飲宴等處理私務使用共七次，指示鄉長辦公室機要秘書、鄉長司機填寫不實公里數並簽名，詐得無償使用公務車輛的不法利益近四千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法