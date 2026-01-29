經費1.7億 滿州港口吊橋重建動土

屏東縣政府昨日舉行滿州鄉「港口吊橋」改建工程動土典禮。（記者蔡宗憲攝）

打造融合生態教育與觀光遊憩地標 明年9月完工

曾是恆春半島指標性景點、卻因風災受損封閉多年的滿州鄉「港口吊橋」，在地方殷殷期盼下，屏東縣政府昨日正式舉行改建工程動土典禮。縣長周春米親自主持儀式，宣布投入一億七千五百萬元經費，將原本老舊的吊橋蛻變為融合生態教育與觀光遊憩的現代化地標，預計明年九月完工。這座橫跨港口溪出海口的長虹，不僅要找回往日觀光榮景，更要成為串聯山海的重要關鍵。

橋長188公尺 設計緊扣安全等4大目標

位於佳樂水風景區入口處的港口吊橋，過去是遊客進入滿州必訪的勝地，能遠眺太平洋壯闊海景與港口溪蜿蜒入海的絕美奇景。然而，近年受多次颱風侵擾，導致橋體結構安全性受損，不得不採取封閉措施，也讓滿州鄉的觀光動能一度受挫。新建吊橋長度約一百八十八公尺，設計核心緊扣「安全、景觀、生態、遊憩」四大目標。除了主橋體全面重建，工程內容更涵蓋了艇庫、售票亭、停車場、廁所整建及周邊景觀營造。計畫中特別規劃了新建艇庫，推廣地方獨木舟產業，提供完善的教學與設備收納空間，活化水域遊憩。

規劃艇庫 推廣在地獨木舟產業

「我們要重構恆春半島的觀光動線！」屏東縣長周春米表示，港口吊橋的重建不只是「造橋」，更是整體觀光資源的整合。該區位處港口溪出海口，擁有極為豐富的陸蟹生態與海岸森林，未來將配合生態導覽、濕地保育與近年積極推廣的「暗空觀星」體驗，打造具備地方特色的永續觀光路線；滿州鄉長古榮福及當地居民期盼，港口吊橋完工後，串聯濕地、陸蟹生態區與佳樂水風景區，成為遊客慢下來、留下來的深度旅遊地。

港口吊橋改建完成模擬圖。（屏東縣府提供）

